ЕС согласовал очередной пакет санкций против России

Новый пакет ограничений включает эмбарго на золото, но не затрагивает поставки энергоносителей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит Portfolio.hu.

В частности, под ограничения попали 48 граждан, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов, и девять компаний. В новом пакете также оговаривается возможность для Сбербанка выполнить обязательства перед бывшими клиентами в Венгрии.

Кроме того, Евросоюз введет эмбарго на золото и ужесточит торговлю товарами двойного назначения, дополнительно ограничит госзакупки и прием депозитов, запретит оказание бухгалтерских, аудиторских и налоговых консультационных услуг. Ранее издание Politico со ссылкой на проект документа Еврокомиссии писало, что Брюссель исключил ювелирные украшения из эмбарго на российское золото.

При этом новые ограничения не затрагивают поставки энергоносителей и Газпромбанк. В конце марта Россия перевела платежи за газ в рубли для «недружественных» стран, в том числе членов Евросоюза. Они должны оплачивать поставки через Газпромбанк.

Сийярто ранее заявил, что страны ЕС ведут переговоры с Россией, чтобы перенаправить закупаемый газ через «Турецкий поток» из-за неопределенности с «Северным потоком».

15 июля ЕК предложила новые меры по усилению эффективности уже применяемых против России санкций. Агентство Reuters назвало их «шестым с половиной» пакетом ограничений, куда вошел и запрет на импорт российского золота.

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До этого предполагалось, что эмбарго войдет в седьмой пакет санкций Евросоюза против России.

Последний раз Евросоюз ввел санкции против России в начале июня. Тогда страны ЕС отказались от импорта российской нефти по морю, оставив поставки трубопроводного сырья. Среди других ограничительных мер отключение от системы платежей SWIFT еще трех кредитных организаций — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.

Москва неоднократно критиковала введение Западом санкций против России. Она заверяла, что «сдюжит» в противостоянии с западными миром, и связывала рост цен на энергоносители и инфляцию в западных странах с последствиями ограничений.