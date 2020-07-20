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Политика ,  
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Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Парламентарии единогласно одобрили переброску военных за пределы страны для защиты нацбезопасности Египта «от преступных группировок и террористов». Ранее палата представителей Ливии разрешила Каиру вмешаться в конфликт в стране
Абдель Фаттах ас-Сиси
Абдель Фаттах ас-Сиси (Фото: Thomas Hartwell / AP)

Парламент Египта единогласно одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны, сообщает Al Jazeera. Решение было принято вскоре после того, как президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир может вмешаться в ливийский конфликт.

В заявлении парламента говорится, что задачей военных станет защита национальной безопасности Египта «от вооруженных преступных группировок и иностранных террористов». Войска отправят на «западный фронт» — как отмечает Al Jazeera, речь идет о Ливии.

Как сообщает Reuters, незадолго до этого Ас-Сиси провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, они обсудили обсудили необходимость добиться прекращения огня в Ливии и избежать эскалации ситуации.

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В конце июня Ас-Сиси заявил, что любое прямое вмешательство Каира в ливийский конфликт будет иметь легитимный статус. По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН.

Египетский президент также пообещал, что Каир не даст силам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взять город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). По словам Ас-Сиси, это станет «красной чертой», пересечь которую Египет не позволит.

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Политика
Фото: Mohamed Ben Khalifa / AP

В Ливии с 2011 года продолжается противостояние меду ЛНА, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, и признанным ООН ПНС во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. Столицу страны Триполи контролируют силы ПНС, но с 2019 года силы Хафтара пытаются взять город под контроль. В этом конфликте Египет поддерживает Хафтара, а Турция — ПНС. Анкара направляет правительству в Триполи материально-техническую помощь и военных специалистов.

14 июля парламент Ливии, который сотрудничает с ЛНА, заявил, что страна подвергается вмешательству со стороны Турции. Палата представителей разрешила Египту вмешаться в ливийский конфликт, если Каир увидит «неминуемую угрозу безопасности» обеих стран.

Турция ранее утверждала, что Анкара утверждает, что наступление Хафтара поддерживают российские наемники. Москва не раз отрицала присутствие российских военных в Ливии. Так, в феврале в Кремле заявили, что президент Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и не отдавал приказов на этот счет. В июле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вновь заявил, что российские военные «никоим образом не принимают участие в Ливии, ни в каких процессах».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Египет, Ливия, парламент
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