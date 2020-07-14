Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 70,75 (-0,48) Инвестиции, 13 июл, 12:29
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 80,09 (-0,18) Инвестиции, 13 июл, 12:29
Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае Общество, 04:51 Китай и США поспорили из-за Южно-Китайского моря Политика, 04:39 Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране Политика, 04:20 Губернатор Калифорнии вновь закрыл бары и церкви из-за коронавируса Политика, 04:02 Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля» Бизнес, 03:47 В Якутии убило молнией артиста балета Общество, 03:32 В «Роскосмосе» сообщили о сроках полетов за пределы Солнечной системы Общество, 03:02 Трамп поздравил Дуду с «историческим переизбранием» Политика, 02:41 Посетителей магазинов в Англии обяжут носить маски Общество, 02:12 СМИ сообщили о начале выпуска вакцины от COVID-19 в США к концу лета Общество, 02:08 Белорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу» Политика, 01:25 Минтруд разъяснил порядок оплаты труда на удаленке Общество, 01:18 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 01:10 Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере Общество, 00:59
Политика ,  
0 

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Палата представителей считает, что Каир должен поступить так, если увидит «неминуемую угрозу безопасности» Ливии и Египта. Ранее египетский президент назвал легитимным прямое вмешательство в ливийский конфликт
Фото: Mohamed Ben Khalifa / AP
Фото: Mohamed Ben Khalifa / AP

Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт. Об этом говорится в заявлении на сайте законодательного органа, который сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

«Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами, Ливией и Египтом, чтобы обеспечить победу над оккупантом и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе», — говорится в заявлении. Палата представителей считает, что египетская сторона должна вступить в конфликт, если увидит «неминуемую угрозу безопасности двух стран».

Правительство нацсогласия отвергло выдвинутую Египтом инициативу по Ливии
Политика
Фото: John Moore / Getty Images

Ливийский парламент также заявил, что страна подвергается вмешательству со стороны Турции, а суверенитет Ливии нарушается «с благословения вооруженных ополченцев, контролирующих запад и фактической власти, которой они подчиняются».

На западе Ливии правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Противостояние между ЛНА и ПНС продолжается с 2011 года. С 2019 года силы Хафтара пытаются взять под контроль столицу страны Триполи. В этом конфликте Египет наряду с ОАЭ поддерживает Хафтара, а Турция — ПНС, которая направляет правительству в Триполи материально-техническую помощь и военных специалистов.

Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии
Политика

В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что любое прямое вмешательство Каира в ливийский конфликт будет иметь легитимный статус. По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН.

Ранее ас-Сиси выдвинул инициативу по преодолению кризиса в Ливии, которая подразумевает прекращение огня, вывод иностранных наемников с территории страны, разоружение группировок и объединение государственных институтов. В ПНС предложение президента Египта отвергли, в ЛНА, напротив, поддержали.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ливия, Египет, Халифа Хафтар
Материалы по теме
Войска ПНС Ливии отказались от перемирия с армией Хафтара
Политика
Глава правительства нацсогласия Ливии назвал Хафтара военным преступником
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter