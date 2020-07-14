Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране

Палата представителей считает, что Каир должен поступить так, если увидит «неминуемую угрозу безопасности» Ливии и Египта. Ранее египетский президент назвал легитимным прямое вмешательство в ливийский конфликт

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Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт. Об этом говорится в заявлении на сайте законодательного органа, который сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

«Мы призываем к согласованным усилиям между двумя братскими народами, Ливией и Египтом, чтобы обеспечить победу над оккупантом и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе», — говорится в заявлении. Палата представителей считает, что египетская сторона должна вступить в конфликт, если увидит «неминуемую угрозу безопасности двух стран».

Ливийский парламент также заявил, что страна подвергается вмешательству со стороны Турции, а суверенитет Ливии нарушается «с благословения вооруженных ополченцев, контролирующих запад и фактической власти, которой они подчиняются».

На западе Ливии правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Противостояние между ЛНА и ПНС продолжается с 2011 года. С 2019 года силы Хафтара пытаются взять под контроль столицу страны Триполи. В этом конфликте Египет наряду с ОАЭ поддерживает Хафтара, а Турция — ПНС, которая направляет правительству в Триполи материально-техническую помощь и военных специалистов.