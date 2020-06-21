Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии

Любое возможное прямое вмешательство в Ливии со стороны Египта будет иметь легитимный статус. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время посещения военной базы в Сиди-Баррани недалеко от ливийской границы, передает Sky News Arabia.

«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — сказал ас-Сиси. По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, положить конец кровопролитию в Ливии и поддержать усилия по запуску там политического процесса под эгидой ООН.

Ас-Сиси добавил, что Каир не даст силам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взять город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, находящиеся контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). По словам президента, это станет «красной чертой», пересечь которую Египет не позволит.

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