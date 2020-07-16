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Политика ,  
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Кремль исключил участие российских военных в конфликте в Ливии

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Российские военные не принимают участия в операции в Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Российские военные никоим образом не принимают участие в Ливии, ни в каких процессах. Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут принимать там участие», — отметил он.

Накануне Африканское командование Вооруженных сил США в своем Twitter заявило, что российские наемники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера находятся в Ливии и затягивают конфликт. «У России есть возможность остановить их, но не воля», — заявил бригадный генерал Брэдфорд Геринг.

Россия не раз отрицала присутствие российских военных в Ливии. Так, в феврале этого года Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и не отдавал приказов на этот счет.

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Фото: Mohamed Ben Khalifa / AP

В мае США обвинили Россию в переброске 14 истребителей МиГ-29 и Су-24 на авиабазу Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев назвал обвинения США глупостью, объяснив, что стоящие на вооружении Ливии МиГ-29 поступили в страну после распада СССР.

В Ливии с 2011 года, после свержения Муаммара Каддафи, длится противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительством национального согласия во главе с Фаизом Сараджем, сформированным при поддержке ООН и Евросоюза. С 2019 года ЛНА пытается захватить столицу страны Триполи.

Теги: Кремль, Ливия, российские военные
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