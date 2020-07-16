Кремль исключил участие российских военных в конфликте в Ливии

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Российские военные не принимают участия в операции в Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Российские военные никоим образом не принимают участие в Ливии, ни в каких процессах. Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут принимать там участие», — отметил он.

Накануне Африканское командование Вооруженных сил США в своем Twitter заявило, что российские наемники из частной военной компании (ЧВК) Вагнера находятся в Ливии и затягивают конфликт. «У России есть возможность остановить их, но не воля», — заявил бригадный генерал Брэдфорд Геринг.

Россия не раз отрицала присутствие российских военных в Ливии. Так, в феврале этого года Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и не отдавал приказов на этот счет.