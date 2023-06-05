Посол заявил о попытке США «оторвать» Индию от России

Посол Алипов: США оказывают давление на Индию с целью оторвать ее от России

После начала российской спецоперации на Украине западные страны во главе с США усилили давление на Индию из-за ее «взвешенной политики» в отношениях с Москвой, заявил в интервью «Известиям» полол России в Индии Денис Алипов.

«Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто — оторвать ее от России. Поддержание дружественных отношений с нашей страной соответствует национальным интересам Индии, и, полагаю, она не поступится ими по чьей-либо прихоти», — сказал дипломат.

По его словам, Москва и Дели работают над созданием новых экономических условий, которые позволяют продолжать работать вне зависимости от односторонних антироссийских санкций. Приоритетной целью он назвал оптимизацию механизмов взаиморасчетов, использование альтернативной SWIFT системы обмена финансовой информацией, синхронизация платежных систем «Мир» — RuPay, а также общее расширение межбанковского сотрудничества.

Индия после начала российской спецоперации не присоединилась к санкциям против Москвы, а наоборот — нарастила торговлю до рекордных значений. Так, за неполный 2022-2023 финансовый год Россия поставила в Индию товаров на рекордные $41,6 млрд, что позволило ей стать пятым крупнейшим торговым партнером страны. При этом поставки индийских товаров в Россию составили лишь $2,8 млрд. Основной экспортный товар России в Индию — нефть и нефтепродукты.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называл «нормальным» тот факт, что Индия покупает российскую нефть, это в рамках санкций, тем более с учетом потолка цен Нью-Дели может приобретать сырье гораздо дешевле. Однако если Индия стремится «стать центром переработки российской нефти и продажи полученных нефтепродуктов Евросоюзу», то он должен «действовать», отмечал дипломат.