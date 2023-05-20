Зеленский впервые с начала боевых действий встретился с премьером Индии

Владимир Зеленский рассказал Нарендре Моди об украинской «формуле мира» и поблагодарил за гуманитарную помощь. Это их первая очная встреча с февраля 2022 года

Нарендра Моди и Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Видео встречи он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях», — написал он и сообщил, что призвал Индию присоединиться к украинской «формуле мира», которую впервые представил на саммите G20 в ноябре в Индонезии (российские власти считают эту формулу неприемлемой). Зеленский также поблагодарил Нью-Дели за поддержку суверенитета Украины и гуманитарную помощь.

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На встрече присутствовали также советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Довал и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как отмечает Bloomberg, это первая очная встреча Моди и Зеленского с начала военного конфликта России и Украины в феврале 2022 года. Нью-Дели не присоединился к санкциям против Москвы и нарастил закупки российских энергоносителей. Нарендра Моди не выступал с осуждением России, но призывал ее к диалогу и дипломатии. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде индийский премьер на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что «нынешняя эпоха — это не эпоха войны». В декабре он поддержал эту мысль, заявив: «Сегодня нам нет необходимости бороться за выживание. Наша эра не должна быть эпохой войн!»

В Хиросиме Зеленский встретился в том числе премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он рассчитывал на переговоры и с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва, но тот, по данным Bloomberg, пока не ответил на предложение. Несмотря на это, неназванный немецкий чиновник сказал агентству, что поездку украинского лидера в Японию можно считать его потенциальной «двойной победой», так как он встретился с лидерами G7 и глобального Юга. В то же время собеседник агентства усомнился в том, что Бразилия или Индия коренным образом изменят свою позицию в отношении военных действий на Украине.

Саммит G7 открылся 19 мая, он завершится 21 мая. «Семерка» успела сделать несколько заявлений, в частности, пообещала активизировать финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины и увеличить издержки для тех, кто помогает России в ее военных действиях.