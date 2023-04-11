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Украина призвала Индию играть «более важную роль» в решении конфликта

МИД Украины: Индия должна играть более важную роль в решении украинского конфликта

Индия должна играть более важную роль в урегулировании украинского конфликта, заявила заместитель министр иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью телеканалу CNBC TV18. Джапарова находится в Индии с четырехдневным визитом, который продлится до 12 апреля.

По ее словам, конфликт на Украине не должен рассматриваться как европейская проблема, поскольку он влияет на весь мир. Помимо этого, Украина с нетерпением ждет визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киеве и ожидает приглашения на G20, которую сейчас возглавляет Индия.

8 апреля издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Украина запросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая лекарственные препараты, медицинское и энергетическое оборудование. Просьба Киева будет обсуждаться в ходе визита Джапаровой в страну.

В частности, украинское руководство хочет, чтобы президента Владимира Зеленского позвали выступить в онлайн-режиме на саммите лидеров «Большой двадцатки», как это было в прошлом году на Бали. В 2023-ем саммит G20 запланирован в Нью-Дели на 9-10 сентября.

В начале декабря 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на «тихую, закулисную активную дипломатию» со стороны Моди после того, как он сказал в адрес российского президента Владимира Путина, что сейчас «не эпоха войн».

Индия по-прежнему остается нейтральной стороной конфликта на Украине. Она поддерживает призывы к прекращению огня и дипломатическому решению, при этом воздержавшись от осуждения России в ООН при голосовании по резолюции к годовщине военной операции.

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