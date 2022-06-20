Песков раскритиковал «стилистику» Киева после слов Арахамии о переговорах

Арахамия ранее предположил, что Киев сможет вернуться за стол переговоров с позиции силы после планируемого в конце августа контрнаступления. Песков назвал его слова «красноречивой демонстрацией переговоров по-украински»

Фото: Генконсульство РФ / ТАСС

Избранная Украиной «стилистика» переговоров ничего хорошего Киеву не принесла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать слова главы украинской делегации Давида Арахамии о возможности возобновления диалога к концу августа.

«Более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински», — оценил заявление Арахамии Песков.

Арахамия заявил, что украинские войска в конце августа планируют провести контрнаступление, после чего Киев сможет вернуться за стол переговоров и выступать уже с позиции силы. Другим возможным основанием для переговоров он назвал добровольный отвод российских войск до позиций, где они располагались до 24 февраля. Глава делегации подчеркнул, что Украина не уступит своих территорий, но может рассмотреть политическое соглашение, по которому она, к примеру, не поднимала бы вопрос статуса Крыма «на протяжении определенного количества лет».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на это заявление Арахамии сказал: «Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить».

Российская и украинская делегации после начала военной операции провели несколько встреч, последний раз — в конце марта в Стамбуле. По итогам этого раунда переговоров стороны передали друг другу письменные предложения по мирному урегулированию, однако после этого переговоры были приостановлены по инициативе Киева.

Украинские власти пояснили, что на их готовность к диалогу повлияли события в Буче. В Минобороны России после публикации фото мертвых жителей этого города опровергли причастность к убийству мирного населения и заметили, что к моменту появления кадров российские войска уже покинули регион.

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Глава российской делегации Владимир Мединский в середине июня сообщил, что стороны созваниваются, но Киев отказывается продолжать переговоры в прежнем ключе. О созвонах говорил и Арахамия, отмечая, однако, что фактически диалог заморожен.

Российская сторона продолжает заявлять о готовности к переговорам. Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что участвовать в них Украине запретил Запад.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая заявил, что переговоры смогут возобновиться только в случае, если Россия вернет взятые под контроль в ходе боевых действий территории. В МИД России после этого поставили под сомнение стремление Киева найти мирный выход из конфликта.