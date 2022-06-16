Мединский сообщил о созвонах с не желающей вести переговоры Украиной

Украина не ответила на предложения России по мирному урегулированию, сообщил Мединский. В Киеве заявили, что не хотят садиться за стол переговоров, пока не «перевернут ситуацию» и не выйдут из «слабой позиции»

Владимир Мединский (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российская и украинская делегации периодически созваниваются, однако Киев не желает продолжать переговоры в прежнем ключе, заявил ТАСС помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский.

«Сигнал простой: [есть] согласованные 15 апреля позиции, опирающиеся на стамбульские предложения, направленные украинской стороне и согласованные переговорными командами с двух сторон. Никакого официального ответа Украина не дала, кроме как сказав: «Мяч на нашей стороне, мы к вам вернемся», — отметил он.

О том, что российская и украинская делегации созваниваются раз-два в неделю, сообщил и член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В беседе с Axios он отметил, что переговоры «фактически заморожены» и «обе стороны ясно осознают, что прямо сейчас возможности для проведения переговоров нет».

«Наша позиция за столом переговоров в действительности довольно слаба, поэтому мы не хотим садиться за переговоры, находясь в этой позиции. Нам необходимо каким-то образом перевернуть ситуацию», — заявил Арахамия.

Переговоры России и Украины ведутся с 28 февраля. Делегации трижды встречались в Белоруссии, затем продолжили общение по видеосвязи, а 29 марта вновь провели очные переговоры в Стамбуле. По их итогам Киев передал предложение по мирному урегулированию. Они в том числе предусматривали невступление Украины в НАТО вкупе с гарантиями ее безопасности и отказ страны от возвращения Крыма и Донбасса силовым путем. Россия в ответ заявила о возможности встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с заключением мирного договора на уровне МИДов.

Однако в апреле переговоры были приостановлены. Российская сторона неоднократно заявляла, что их заморозка произошла по инициативе Украины. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва отправила Киеву ответные предложения по мирному урегулированию, но отклика не получила. Путин в свою очередь отметил, что Киев отошел от стамбульских договоренностей и хочет решить судьбу Крыма и Донбасса на двустороннем саммите. Москва же настаивает на решении этого вопроса еще во время подготовки проекта мирного соглашения.

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Зеленский же, говоря о возможности переговоров, заявил, что у Украины нет времени на обсуждение, которое «ничего не принесет». По его словам, Киев будет готов к диалогу, только когда прекратятся боевые действия и он вернет территории, утраченные после 24 февраля.