В Бундестаге потребовали от Меркель свернуть Nord Stream 2 из-за убийства

Канцлер Германии Ангела Меркель должна отказаться от поддержки проекта «Северный поток-2» из-за убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в котором немецкая генпрокуратура обвинила россиянина. Об этом газете Bild заявил замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александр Ламбсдорф.

Депутат заявил, что убийство в Берлине «в паре сотен метров от правительственных зданий», является резким ударом по суверенитету Германии, и страна должна «три раза подумать, прежде чем прокладывать денежный трубопровод в Москву».

По словам Ламбсдорфа, газ можно получать и от других поставщиков.

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2, компании-оператора газопровода.

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