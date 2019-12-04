Генпрокуратура ФРГ заподозрила Россию в причастности к убийству в Берлине

Прокуратура ФРГ официально подтвердила значительную часть фактов из расследования журналистов, посвященного убийству бывшего чеченского боевика в Берлине. Следователи полагают, что за преступлением могли стоять российские власти

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Убийство чеченского боевика в Берлине в августе было организовано российскими властями или же структурами Чеченской республики, говорится в заявлении немецкой Генпрокуратуры. Предполагаемый убийца прибыл в Германию, прикрываясь документами от компании, предположительно связанной с российским Министерством обороны.

Обвинения в убийстве предъявлены некому гражданину России Вадиму К. (псевдоним Вадим С.), который был арестован вскоре после убийства, 24 августа. Ранее, в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в качестве обвиняемого назывался гражданин России Вадим Красиков (в Германии он был с паспортом на имя Вадима Соколова, утверждали журналисты). По версии расследователей, Красиков некоторое время находился в федеральном и международном розыске, но при этом мог быть связан с российскими властями.

Генпрокуратура перечислила факты, которые сейчас имеются в распоряжении следователей. Частично они совпадают с информацией из расследования Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Следователи сравнили фотографии Вадима К. с фотографиями, которые хранились в базе данных Интерпола. Они совпадают с фотографиями человека с тем же именем, которого Россия объявила в розыск в апреле 2014 года. В июне 2015 года объявление о его розыске пропало из баз данных. Генпрокуратура Германии сообщает, что он был в розыске за убийство, совершенное 19 июня 2013 года в Москве: тогда Вадим К. на велосипеде подъехал к жертве и несколько раз выстрелил в нее. Аналогичным образом было совершено преступление в августе в Берлине. В журналистском расследовании говорилось, что речь идет об убийстве бизнесмена Альберта Назарова в Москве 19 января 2013 года (по видеозаписи убийства можно предположить, что речь идет об июне).



Имя Вадим С. впервые появилось в российском паспорте, официально выданном в сентябре 2015 года, после удаления объявления о розыске. С этим же паспортом Вадима К. задержали в Берлине. Подлинность документа подтвердили российские власти, говорится в заявлении генпрокуратуры. В расследовании журналистов уточнялось, что получение загранпаспорта на чужое имя и пересечение границы с ним было бы невозможно, если бы документ не был включен в систему Роспаспорт на момент выезда из страны.



По данным генпрокуратуры, Вадим К., используя паспорт с вымышленным именем, получил французскую визу и 17 августа 2019 года вылетел из Москвы в Париж. Заявление на визу он подавал вместе со справкой с работы, выданной от компании ЗАО «Руст». Номер факса этой компании совпадает с номерами «Оборонэнергосбыт» и «Оборонэнерго». «Оборонэнерго» — дочерняя компания АО «Гарнизон», входящего в структуру Минобороны, она занимается поставками электроэнергии для военного ведомства.



20 августа Вадим К. вылетел из Парижа в Варшаву, где у него был забронирован отель. Бронь действовала до 26 августа, однако утром 22 августа, за день до убийства, он покинул гостиницу и больше туда не вернулся. Где он был до момента убийства в 11:55 23 августа в столице Германии — неизвестно.

Убитый, которого генпрокуратура Германии называет Торнике К., по данным расследователей, подозревался российскими властями в участии в террористической организации «Имарат Кавказ», которая запрещена в России. Торнике К. участвовал во Второй чеченской войне на стороне боевиков, а позднее переехал в Грузию. Во время войны в августе 2008 года он командовал подразделением из примерно 200 человек и участвовал в боевых действиях в Южной Осетии. В мае 2015 года на него было совершено покушение в Тбилиси. Описание биографии убитого, данное генпрокуратурой, совпадает с материалами журналистского расследования. Авторы расследования называли имя убитого — Зелимхан Хангошвили, этнический чеченец, гражданин Грузии и участник войн в Чечне и Грузии. В 2016 году он искал убежища на Украине, утверждал The Insider, а позднее получил убежище в Германии.