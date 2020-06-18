Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства грузина в Берлине
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Об этом сообщает Welt.
По информации издания, российского посла пригласил на беседу министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Посольство России в Берлине, как передает «РИА Новости», подтвердило эту информацию.
«Посольство России в ФРГ подтверждает, что посол России в ФРГ Сергей Юрьевич Нечаев был приглашен в МИД ФРГ. Посещение запланировано на вторую половину дня», — сказали в дипмиссии.