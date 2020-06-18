Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства грузина в Берлине

Сергей Нечаев (Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС)

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Об этом сообщает Welt.

По информации издания, российского посла пригласил на беседу министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Посольство России в Берлине, как передает «РИА Новости», подтвердило эту информацию.

«Посольство России в ФРГ подтверждает, что посол России в ФРГ Сергей Юрьевич Нечаев был приглашен в МИД ФРГ. Посещение запланировано на вторую половину дня», — сказали в дипмиссии.