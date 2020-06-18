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Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства грузина в Берлине

Сергей Нечаев
Сергей Нечаев (Фото: Kay Nietfeld / DPA / ТАСС)

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Об этом сообщает Welt.

По информации издания, российского посла пригласил на беседу министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Посольство России в Берлине, как передает «РИА Новости», подтвердило эту информацию.

«Посольство России в ФРГ подтверждает, что посол России в ФРГ Сергей Юрьевич Нечаев был приглашен в МИД ФРГ. Посещение запланировано на вторую половину дня», — сказали в дипмиссии.

Путин заявил о связи убитого в Берлине чеченца со взрывами в метро Москвы
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Ранее Генпрокуратура Германии выдвинула обвинение в убийстве грузина против российского гражданина Вадима К. (в документах он также упоминается как Вадим С.).

23 августа 2019 года в центре столицы Германии выстрелами в спину и голову был убит 40-летний гражданин Грузии и участник чеченских войн Зелимхан Хангошвили. Предполагаемого убийцу задержали, им оказался гражданин России. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel в качестве обвиняемого был назван россиянин Вадим Красиков (в Германии он находился с паспортом на имя Вадима Соколова, утверждали журналисты).

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года заявил, что убитый был «не просто грузином», а «жестоким и кровавым» человеком. По его словам, Хангошвили в том числе был среди тех, кто организовал взрывы в московском метро.

Теги: ФРГ, посол
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