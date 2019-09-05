МИД назвал домыслами статьи о связи спецслужб России с убийством в ФРГ

МИД назвал домыслами статьи о связи спецслужб России с убийством в ФРГ

В российском МИДе назвали домыслами публикации зарубежных изданий о связи подозреваемого в убийстве гражданина Грузии россиянина с российскими спецслужбами.

«С учетом появившихся в зарубежных СМИ домыслов по этому сюжету, включая публикации германского издания «Шпигель Онлайн» от 30 августа, призываем воздерживаться от скоропалительных выводов до окончания расследования, которое находится в самой начальной стадии», — заявили РБК в дипведомстве.

В МИДе сообщили, что сотрудники посольства России в ФРГ в рамках функций консульской защиты 27 августа посетили подозреваемого в тюрьме Моабит и побеседовали с ним. «Посольство находится в тесном контакте с германскими правоохранительными органами, которые предъявили оригинал загранпаспорта задержанного с установочными данными владельца», — добавили в ведомстве.

По информации посольства, правоохранительные органы Германии направили в Россию по каналам Интерпола запрос на подтверждение личности, выявление действительности загранпаспорта и о возможном содействии в расследовании преступления.

23 августа, по данным полиции, в берлинском районе Моабит к гражданину Грузии подъехал человек на велосипеде и несколько раз в него выстрелил. Мужчина скончался на месте. После преступления нападавший скрылся, но вскоре был задержан полицией. По данным немецких правоохранителей, им оказался 49-летний россиянин.