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СМИ заявили о связи убийцы гражданина Грузии в ФРГ со спецслужбами России
В новом совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Spiegel утверждается, что загранпаспорт подозреваемого выдан на вымышленное имя. Пройти паспортный контроль в этом случае без участия спецслужб невозможно, утверждают они
Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС

Человек, подозреваемый в убийстве 23 августа в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, связан с российскими спецслужбами. Такой вывод содержится в совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel.

Расследователям удалось установить, что подозреваемый в убийстве приехал в Германию через Францию с загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова и датой рождения 20 августа 1970 года. В реальности такого человека не существует ни в одной базе, включая базу российских паспортов, утверждается в расследовании. Кроме того, оказался вымышленным адрес в Санкт-Петербурге, который был указан при подаче документов на визу.

По мнению расследователей, тот факт, что подозреваемый смог получить загранпаспорт на вымышленное имя, «указывает на прямую связь его с государством». «Даже если бы ему каким-то образом удалось подделать паспорт самостоятельно, он не смог бы пройти по нему российский пограничный контроль, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Соколова нет. Таким образом, либо он проходил границу в особом порядке (в сопровождении сотрудников ФСБ), либо тогда он был в системе Роспаспорт и позднее был оттуда удален (и то и другое невозможно без официального вовлечения российских спецслужб)», — делают вывод журналисты.

Общество
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

Расследователи заявляют, что подозреваемый, скорее всего, не был кадровым сотрудником российских спецслужб. Они со ссылкой на данные немецкой полиции обращают внимание, что у подозреваемого есть татуировки — пантера и корона на левом плече и змея на руке ниже локтя. «Сотрудники спецслужб себе татуировки не набивают (если это не специальная операция по внедрению), — говорится в расследовании. — По тюремным понятиям такие наколки может позволить себе авторитет, находящийся на высокой ступени в воровской иерархии». Расследователи подозревают, что в истории с Хангошвили спецслужбы использовали представителей криминального мира для выполнения спецопераций.

Хангошвили был застрелен 23 августа в берлинском районе Моабит. Выстрелы произвел мужчина на велосипеде. После преступления нападавший скрылся, однако вскоре был задержан полицией. По данным немецких правоохранителей, им оказался 49-летний россиянин.

В расследовании The Insider, Bеllingcat и Spiegel также говорится, что Хангошвили — участник второй чеченской войны. Со ссылкой на его брата Зураба расследователи пишут, что на Хангошвили покушались и ранее. Последняя попытка была предпринята в 2015 году.

РБК направил запрос в МИД России. 

Общество
СМИ сообщили об убийстве в Берлине чеченского исламиста

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Александр Атасунцев
Теги: Берлин, спецслужбы, Убийство
Материалы по теме
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
Общество
СМИ сообщили об убийстве в Берлине чеченского исламиста
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