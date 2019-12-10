Путин заявил о связи убитого в Берлине чеченца со взрывами в метро Москвы

Путин заявил о связи убитого в Берлине чеченца со взрывами в метро Москвы

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» прокомментировал убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии. Глава государства назвал его одним из организаторов взрывов в московском метро.

«Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист», — сказал Путин.

По его словам, Хангошвили был «жестким и кровавым человеком». «Только в одной из акций им было убито 98 человек, он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — добавил президент, не уточнив, о каких взрывах идет речь.

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