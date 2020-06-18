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Германия выдвинула обвинения россиянину по делу об убийстве в Берлине

Сотрудники полиции на месте преступления в Берлине
Сотрудники полиции на месте преступления в Берлине (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Вадима К. (в документах также упоминается как Вадим С.) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемому мужчине предъявлено обвинение по двум статьям — «Убийство» и «Незаконное владение оружием».

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Вадиму К. обвиняется в убийстве грузина чеченского происхождения Торнике К. (так он назван в сообщении прокуратуры). Последний просил убежища в Германии с конца 2016 года. Немецкая прокуратура, что Торнике К. был убит из-за своей позиции по отношению к российскому государству, правительствам Чечни и Ингушетии, а также «пророссийскому правительству Грузии». В сообщении указывается, что гражданин Грузии воевал в Чечне против российских сил с 2000 по 2004 год. В 2008 году во время вооруженного конфликта в Южной Осетии выступал на стороне Грузии. В России убитый считался террористом и обвинялся в членстве в запрещенной террористической организации «Имарат Кавказ».

По версии немецких властей, убийство Торнике К. было заказано «правительством».

Чтобы выполнить заказ, Вадим К. вылетел из Москвы в Париж 17 августа 2019 года, а оттуда в Варшаву 20 августа 2019 года. Утром 22 августа он покинул гостиницу в столице Польши и отправился в Берлин. Для въезда в Шенгенскую зону Вадим К. использовал паспорт на имя Вадима С., он был выдан лишь 18 июля 2019 года в Брянске, сообщает прокуратура.

В полдень 23 августа Торнике К. был убит в берлинском парке. По данным ведомства, обвиняемый подъехал к своей жертве на велосипеде и выстрелил из пистолета «Glock 26» с глушителем. Затем он произвел еще два выстрела в голову. Торнике К. скончался на месте. Предполагаемый убийца был задержан по горячим следам. С 24 августа он находится под стражей.

Москва отрицает связь с громким убийством. В декабре 2019 года российский президент Владимир Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили одним из организаторов теракта в московском метро.

Теги: Германия, убийство
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