Германия выдвинула обвинения россиянину по делу об убийстве в Берлине

Сотрудники полиции на месте преступления в Берлине (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Вадима К. (в документах также упоминается как Вадим С.) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

Подозреваемому мужчине предъявлено обвинение по двум статьям — «Убийство» и «Незаконное владение оружием».

Вадиму К. обвиняется в убийстве грузина чеченского происхождения Торнике К. (так он назван в сообщении прокуратуры). Последний просил убежища в Германии с конца 2016 года. Немецкая прокуратура, что Торнике К. был убит из-за своей позиции по отношению к российскому государству, правительствам Чечни и Ингушетии, а также «пророссийскому правительству Грузии». В сообщении указывается, что гражданин Грузии воевал в Чечне против российских сил с 2000 по 2004 год. В 2008 году во время вооруженного конфликта в Южной Осетии выступал на стороне Грузии. В России убитый считался террористом и обвинялся в членстве в запрещенной террористической организации «Имарат Кавказ».

По версии немецких властей, убийство Торнике К. было заказано «правительством».