Премьер Малайзии назвал обвинения по делу MH17 заговором против России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,27 -0,52 EUR Бирж. 71,50 -0,08 Brent 63,26 +1,79% USD Нал. 63,80 63,00 EUR Нал. 72,00 71,12 USD ЦБ 63,39 -0,59 EUR ЦБ 71,55 -0,09 EUR/USD 1,1301 +0,0075 BTC/USD Бирж. 9 271,50 -34,40 IMOEX 2 775,57 +0,60% RTSI 1 382,00 +1,53% DJIA 26 504,00 +0,15% Nasdaq 7 987,32 +0,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Harley-Davidson $41 (+16,68%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+21,62%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Harley-Davidson $41 (+16,68%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+21,62%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 63,39 (-0,59) Quote, 12:32
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 71,55 (-0,09) Quote, 12:32
В Барселоне 20 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и мотоциклом Общество, 12:54 Как работают анонимные криптовалюты Крипто, 12:49 СК завел новое дело против ударившего журналиста чиновника из Хакасии Общество, 12:43 Верховный суд отложил решение по срокам давности налоговых преступлений Общество, 12:43 Путин признал усложнение жизни россиян Политика, 12:37 «Спартак» проведет «закрытый» матч с «Сочи» Спорт, 12:35 На прямую линию с Путиным поступило 1,5 млн вопросов Общество, 12:35 В МИД сообщили о расширении США сети биолабораторий у границ России Политика, 12:33 Формула эффективного расслабления: как избавиться от стресса РБК Стиль и Altay Resort, 12:31 Путин обратил внимание ЦБ на закредитованность населения Политика, 12:29 На красной ветке московского метро открыли четыре новые станции Общество, 12:27 Алекперов заявил о разногласиях нефтяников из-за продления сделки с ОПЕК Экономика, 12:24 В аэропорту Шереметьево умер пассажир Общество, 12:17 Путин начал прямую линию с ответа на вопрос о сути нацпроектов Экономика, 12:17
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 
Премьер Малайзии назвал обвинения по делу MH17 заговором против России
Этот вопрос, считает он, изначально был политизирован, и Нидерланды, до того как разобрались в деле, обвинили в гибели Boeing Россию. Среди жертв катастрофы — 44 малайзийских подданных
Махатхир Мохамад (Фото: Feline Lim / Reuters)

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство относительно промежуточных итогов расследования Объединенной следственной группы (JIT), которая выясняет причины гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, и назвал их политическим заговором против России, пишет местная газета Star.

Накануне Нидерланды обвинили в случившемся украинца и трех россиян, среди них — бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков, а также люди, которые, по версии расследователей, находились в момент крушения у «Бука» и отвечали за его транспортировку.

Политика
Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное

«Мы очень недовольны [такими решениями]», — прокомментировал это журналистам на мероприятии, посвященном окончанию поста Рамадан, премьер Малайзии. С самого начала, уверен Махатхир Мохамад, «это был политический вопрос», целью которого являлось «обвинить в проступках Россию».

«Еще до того, как они (международные расследователи. — РБК) рассмотрели дело, они уже утверждали, что в этом виновна Россия», — напомнил политик, заметив, что Малайзию выводы JIT не убедили. От следствия премьер-министр потребовал предоставить доказательства того, что за атакой на Boeing «стояли русские».

«Что касается нас, мы хотим доказательства вины [России]», — добавил Махатхир, заметив, что сейчас их, по его мнению, нет, есть «только слухи». «Это смешно, — продолжил малайзийский премьер. — Кто-то стреляет из пистолета, и вы не видели, кто это делал, но знаете, кто стрелял».

Политика
Патрушев назвал нелепым международное расследование гибели МН17

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины в Донецкой области. Лайнер выполнял рейс MH17 и следовал по маршруту из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 44 жителя Малайзии.

Расследованием происшествия занялась международная группа следователей JIT. В мае прошлого года ее представители пришли к выводу, что самолет был сбит установкой «Бук». По версии следователей, она принадлежала российской армии — 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. Москва свою причастность к случившемуся отрицает.

Фотогалерея 
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

Накануне JIT представила очередные предварительные результаты своей работы. В случившемся, полагают специалисты, виновны четыре человека: украинец Леонид Харченко, который, по информации Нидерландов, был начальником батальона повстанцев и в момент трагедии находился на месте, где был установлен «Бук», россиянин Олег Пулатов, который в расследовании «Новой газеты» фигурировал как человек, который непосредственно сопровождал «Бук», россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) и еще один гражданин России Сергей Дубинский. Последнего голландские власти считают бывшим офицером российской разведки, который в 2014 году возглавлял службу разведки ДНР. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Сами подозреваемые свою вину в случившемся отрицают. МИД России накануне назвал обвинения Нидерландов голословными. Ничего, кроме сожаления, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, они не вызывают.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Малайзия, MH17, Нидерланды
Материалы по теме
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17
Политика
В Нидерландах объяснили использование данных из соцсетей по делу MH17
Общество
В ДНР отвергли причастность к крушению MH17 в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter