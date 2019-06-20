Премьер Малайзии назвал обвинения по делу MH17 заговором против России

Этот вопрос, считает он, изначально был политизирован, и Нидерланды, до того как разобрались в деле, обвинили в гибели Boeing Россию. Среди жертв катастрофы — 44 малайзийских подданных

Махатхир Мохамад (Фото: Feline Lim / Reuters)

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство относительно промежуточных итогов расследования Объединенной следственной группы (JIT), которая выясняет причины гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, и назвал их политическим заговором против России, пишет местная газета Star.

Накануне Нидерланды обвинили в случившемся украинца и трех россиян, среди них — бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков, а также люди, которые, по версии расследователей, находились в момент крушения у «Бука» и отвечали за его транспортировку.

«Мы очень недовольны [такими решениями]», — прокомментировал это журналистам на мероприятии, посвященном окончанию поста Рамадан, премьер Малайзии. С самого начала, уверен Махатхир Мохамад, «это был политический вопрос», целью которого являлось «обвинить в проступках Россию».

«Еще до того, как они (международные расследователи. — РБК) рассмотрели дело, они уже утверждали, что в этом виновна Россия», — напомнил политик, заметив, что Малайзию выводы JIT не убедили. От следствия премьер-министр потребовал предоставить доказательства того, что за атакой на Boeing «стояли русские».