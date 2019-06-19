Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

Расследователи официально назвали имена подозреваемых по делу о гибели MH17. Среди них — бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, еще два россиянина и украинец, который, по версии Нидерландов, в момент аварии находился у «Бука»

Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Об этом на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube, сообщил глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен. Всех четверых обвинили в убийстве.

По словам Паулиссена, уже есть четыре ордера на арест всех фигурантов. Все, указал он, будут объявлены в национальный и международный розыск. Двое подозреваемых, добавил представитель голландской полиции, в настоящее время находятся в России, куда Нидерланды собираются обратиться для содействия в расследовании дела. Однако об экстрадиции этих людей Амстердам просить не будет: «Российская и украинская Конституции запрещают экстрадицию людей [своих граждан]», — добавил глава центрального департамента уголовных расследований Нидерландов.

В то же время, отметил Паулиссен, есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный, а не гражданский самолет. «Даже если первоначальный план был таким, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17», — заявил он, заметив, что сегодня Нидерланды начинают судебное преследование этих людей, расследование дела, в свою очередь, продолжается.

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Судебный процесс по делу подозреваемых начнется 9 марта 2020 года. Дело рассмотрит суд в Гааге. Осенью, указал Паулиссен, представители JIT организуют информационную встречу для родственников погибших. Всего в результате авиакатастрофы в Донбассе погибло 298 человек.