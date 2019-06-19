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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Расследователи официально назвали имена подозреваемых по делу о гибели MH17. Среди них — бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, еще два россиянина и украинец, который, по версии Нидерландов, в момент аварии находился у «Бука»
Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Об этом на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube, сообщил глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен. Всех четверых обвинили в убийстве.

По словам Паулиссена, уже есть четыре ордера на арест всех фигурантов. Все, указал он, будут объявлены в национальный и международный розыск. Двое подозреваемых, добавил представитель голландской полиции, в настоящее время находятся в России, куда Нидерланды собираются обратиться для содействия в расследовании дела. Однако об экстрадиции этих людей Амстердам просить не будет: «Российская и украинская Конституции запрещают экстрадицию людей [своих граждан]», — добавил глава центрального департамента уголовных расследований Нидерландов.

В то же время, отметил Паулиссен, есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный, а не гражданский самолет. «Даже если первоначальный план был таким, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17», — заявил он, заметив, что сегодня Нидерланды начинают судебное преследование этих людей, расследование дела, в свою очередь, продолжается.

Общество
В Кремле прокомментировали сюжет голландского телеканала о крушении MH17

Судебный процесс по делу подозреваемых начнется 9 марта 2020 года. Дело рассмотрит суд в Гааге. Осенью, указал Паулиссен, представители JIT организуют информационную встречу для родственников погибших. Всего в результате авиакатастрофы в Донбассе погибло 298 человек.

Стрелков, комментируя РБК предварительные итоги расследования, отметил, что ему «нечего добавить»: «Ополчение Boeing не сбивало, и больше не даю никаких комментариев».

До брифинга для журналистов члены JIT провели брифинг для родственников жертв. Одна из них, Зилена Фредерикс, рассказала, что были названы имена «четырех человек, троих россиян и одного украинца, — это Гиркин, Пулатов, Дубинский, Харченко», сообщила она по итогам встречи (цитата по «РИА Новости»).

Общество
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Самолет, следовавший рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, обломки были найдены на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии. Международная следственная группа (JIT) работает во главе с прокуратурой и полицией королевства при участии полицейских и правоохранителей Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. О том, что уголовное разбирательство будет вестись в Нидерландах, члены JIT договорились 5 июля 2017 года. 24 мая 2018 года группа сообщила, что установка «Бук», из которой был сбит лайнер, принадлежал российской армии — 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. Москва свою причастность к катастрофе отрицает.

Фотогалерея 
Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком

За день до брифинга представителей Международной следственной группы голландский телеканал NPO 2 назвал имена вероятных фигурантов расследования, все они ранее появлялись в докладах журналистов-расследователей. Впоследствии только две фамилии — Гиркин и Дубинский были обнародованы по итогам официального расследования.

В день брифинга свое очередное расследование выпустила неправительственная исследовательская группа Bellingcat. В нем указано, что к крушению лайнера могут быть причастны так называемое министерство обороны ДНР, военная разведка — ГРУ ДНР, группа Игоря Безлера и батальон «Восток» под руководством Александра Ходаковского. Всего Bellingcat назвала имена 12 человек.

Авторы: Евгения Маляренко, Полина Химшиашвили
При участии: Владимир Дергачев
Теги: MH17, Донбасс
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В Кремле прокомментировали сюжет голландского телеканала о крушении MH17
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Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Общество
РБК
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