МИД России обвинил Украину в подделке доказательств для доклада по Boeing

Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) о причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом не могут вызвать ничего, кроме сожаления. Об этом говорится в заявлении МИД России.
«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», — считают в министерстве.
МИД указал, что расследователи не продемонстрировали ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных заявлений. Москва также отвергла обвинения в отказе от сотрудничества.
«Российскими профильными ведомствами был проделан колоссальный объем беспрецедентных работ: от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном «Алмаз-Антей» до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing», — указал МИД.
МИД указал, что международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в расследовании. «Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства», — указывает МИД.
Москва заявила о предвзятости и однобокости ведущегося процесса, однако подчеркнула, что продолжит оказывать содействие следствию, с тем чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание.
Самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории ДНР. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии. 19 июня объединенная следственная группа (JIT) представила новые выводы о гибели самолета. Расследователи официально назвали имена четырех подозреваемых.
Это Игорь Гиркин — гражданин России, бывший полковник ФСБ. В 2014 году был министром обороны ДНР. Олег Пулатов и Сергей Дубинский — гражданине России. Ополченецы. По данным расследователей, служили в ГРУ. Леонид Харченко — гражданин Украины, расследователи не нашли у него военного прошлого.