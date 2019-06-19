МИД России обвинил Украину в подделке доказательств для доклада по Boeing

МИД России обвинил Украину в подделке доказательств для доклада по Boeing

Москва заявила, что обнародованные по итогам расследования данные о причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing являются голословными и дискредитируют Россию

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) о причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing над Донбассом не могут вызвать ничего, кроме сожаления. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», — считают в министерстве.

МИД указал, что расследователи не продемонстрировали ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных заявлений. Москва также отвергла обвинения в отказе от сотрудничества.

«Российскими профильными ведомствами был проделан колоссальный объем беспрецедентных работ: от рассекречивания данных о российской военной технике и проведения сложного эксперимента концерном «Алмаз-Антей» до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing», — указал МИД.

Министерство считает, что видеоматериалы, на которые полагается в своих выводах ССГ, сфальсифицированы.

МИД указал, что международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в расследовании. «Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства», — указывает МИД.

Москва заявила о предвзятости и однобокости ведущегося процесса, однако подчеркнула, что продолжит оказывать содействие следствию, с тем чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание.