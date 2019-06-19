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Крушение малайзийского Boеing: итоги расследования ,  
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Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов

Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году. Все обвинения в свой адрес он назвал бредом, сообщает Би-би-си.

Дубинский в первые месяцы боевых действий на востоке Украины возглавлял службу контрразведки ДНР. По данным расследователей, он участвовал в транспортировки «Бука» из Донецка в поселок Снежное.

«Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки «Бук»], — это из области даже не фантастики. Это — в Кащенко», — заявил Дубинский.

Политика
Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное

По его словам, 17 июля, когда был сбит самолет, он был в Донецке. Он добавил, что даже позднее не посещал место ЧП — «черные ящики» привезли ему в кабинет.

Также Дубинский заявил, что Олег Пулатов и Леонид Харченко не имели отношения к крушению самолета. «Ни я, ни мои подчиненные никакого отношения к сбитию МН-17 не имеем. Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ», — сказал он.

Фотогалерея 
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

Согласно данным Объединенной следственной группы, к гибели MH17 причастны бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Они будут объявлены в национальный и международный розыск.

Ранее Стрелков заявил, что ополчение не сбивало Boeing. Экс-глава ДНР Александр Бородай назвал необоснованными обвинения Нидерландов, отметив, что множество факторов «прямо указывают» на причастность Украины к катастрофе.

Самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки обнаружили на территории ДНР. В рузультате погибли 298 человек.

Теги: Нидерланды, расследование, Boeing
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Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17
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