Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов

Ополченец самопровозглашенной ДНР Сергей Дубинский, известный под позывным Хмурый, прокомментировал итоги расследования Объединенной следственной группы (JIT), назвавшей его одним из подозреваемых по делу о гибели малайзийского Boeing 777 в 2014 году. Все обвинения в свой адрес он назвал бредом, сообщает Би-би-си.

Дубинский в первые месяцы боевых действий на востоке Украины возглавлял службу контрразведки ДНР. По данным расследователей, он участвовал в транспортировки «Бука» из Донецка в поселок Снежное.

«Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки «Бук»], — это из области даже не фантастики. Это — в Кащенко», — заявил Дубинский.

По его словам, 17 июля, когда был сбит самолет, он был в Донецке. Он добавил, что даже позднее не посещал место ЧП — «черные ящики» привезли ему в кабинет.