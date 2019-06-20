Патрушев назвал нелепым международное расследование гибели МН17

Международная группа JIT не учитывает объективные технические данные, переданные Москвой, но опирается на непонятные перехваченные «переговоры», отметил Патрушев

Николай Патрушев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Международное расследование катастрофы с малайзийским «Боингом» MH17 было проведено нелепо, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент РБК.

«Как только произошло событие, сразу были назначены виновные. Это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение. Мы не видим доказательств, которые подтверждают сказанное. На мой взгляд, расследование проведено нелепо», — сказал Патрушев, отвечая на вопрос РБК.

Международная группа не учитывает предоставленные Россией данные, добавил Патрушев. «Есть информация, которую предоставила российская сторона. Она техническая, объективная, но она не учитывается», — отметил он.

Комментируя появление в деле перехваченных переговоров, Патрушев отметил, что их появление «смешно». «Это косвенные какие-то обвинения: кто-то с кем-то разговаривает. Ну и что? Там нет никаких доказательств, никаких привязок. Если юридически оценивать, эти доказательства ничтожны», — заявил он.