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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (известен также как Стрелков) прокомментировал РБК заявление Объединенной следственной группы (JIT) по делу о падении MH17.

«Мне нечего добавить. Ополчение Boeing не сбивало и больше не даю никаких комментариев», — заявил Стрелков.

Политика
Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

Ранее 19 июня расследователи назвали имена подозреваемых по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Это Гиркин (Стрелков), а также Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

Глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен заявил, что уже имеются ордеры на арест всех четверых.

Самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории ДНР. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии.

Теги: Нидерланды, Игорь Стрелков, ДНР, Сбитый самолет
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