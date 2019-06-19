Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (известен также как Стрелков) прокомментировал РБК заявление Объединенной следственной группы (JIT) по делу о падении MH17.

«Мне нечего добавить. Ополчение Boeing не сбивало и больше не даю никаких комментариев», — заявил Стрелков.

Ранее 19 июня расследователи назвали имена подозреваемых по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Это Гиркин (Стрелков), а также Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

Глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен заявил, что уже имеются ордеры на арест всех четверых.