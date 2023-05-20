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Байден оставил запись в книге музея в Хиросиме без извинений за 1945 год

Байден написал в книге Музея атомной бомбы в Хиросиме о мире без ядерного оружия

Президент США Джо Байден оставил сообщение в книге посетителей Мемориального музея мира в Японии, однако не принес извинений за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года. Записи всех лидеров стран-участников саммита G7, а также главы Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликованы на сайте МИД Японии.

«Пусть истории этого музея напоминают всем нам о наших обязательствах по построению мирного будущего. Давайте вместе продолжать продвигаться к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Сохраняйте веру!» — написал Байден.

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