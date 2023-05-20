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Антонов увидел вред для США от их санкций против России

Антонов: развивающиеся экономики могут отвернуться от США из-за санкций против России

США могут нанести вред собственным долгосрочным целям, когда вводят санкции против России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«США стремятся надавить не только на Российскую Федерацию, но и на развивающиеся государства. Нанести удар по активно расширяющимся в последнее время связям России с т.н. Глобальным Югом. Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям?», — заявил Антонов.

По его мнению, страны с формирующимися экономиками увидят, какой вред политика США наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона.

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