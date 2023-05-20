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Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит G7
Владимир Зеленский (на экране)
Владимир Зеленский (на экране) (Фото: Issei Kato / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит «Большой семерки». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе», — написал Зеленский.

Саммит G7 в японском городе Хиросима проходит с 19 по 21 мая. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. В саммите примут участие также делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, с Островов Кука, из Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

Газета The Sankei со ссылкой на правительство Японии сообщала, что Зеленский проведет переговоры с лидерами G7 в заключительный день саммита, 21 мая, а также примет участие в расширенной встрече с лидерами восьми приглашенных стран. Украинский лидер планирует отдельно встретится и с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Зеленский также может провести встречу и с президентом США Джо Байденом, говорил советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан.

Помимо этого, агентство Bloomberg сообщало, что Зеленский направил президенту Бразилии Луле да Силве предложение о встрече на полях саммита «Большой семерки» в Японии.

Ранее визит Зеленского в Японию на саммит G7 подтвердил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. При этом два дня назад японский премьер сообщил, что Зеленский не сможет лично посетить саммит стран G7, но выступит в онлайн-формате.

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Владимир Зеленский Украина G7 «Большая семерка»
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политик, президент Украины

25 января 1978 года
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