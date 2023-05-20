WP назвала «главную силу» в США, продавившую передачу ВСУ танков и F-16

Белый дом не решался зимой передать Украине танки, а весной — разрешить странам Европы поставить истребители. По данным WP, на согласие по обеим вопросом повлияло давление Зеленского, конгресса, но прежде всего — Госдепартамента

Энтони Блинкен (Фото: Jabin Botsford / Getty Images)

Госсекретарь Энтони Блинкен среди других чиновников администрации президента США был «главной силой» и самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей F-16 из арсенала европейских союзников, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, он вел активную работу по обсуждению передачи истребителей с представителями стран Европы. Аналогичную роль он сыграл зимой, когда Германия не решалась отправить свои танки Украине. Именно Блинкен подтолкнул Белый дом к решению начать процесс и инициативно передать ВСУ американские танки M1 Abrams, несмотря на сопротивление Пентагона, что позволило европейским союзникам присоединиться к поставкам.

Согласие США не мешать передаче истребителей F-16 в распоряжение украинской армии стало также результатом постоянного давления со стороны союзников по НАТО, конгресса США и президента Украины Владимира Зеленского, добавили собеседники издания.

Американский президент Джо Байден долгое время отказывался согласиться на передачу Украине истребителей. В Белом доме поясняли, что у Украины сейчас иные потребности. Из-за позиции Вашингтона европейские страны даже не могли тренировать украинских пилотов на F-16.

Но в середине мая, на саммите стран «Большой семерки» в Японии, Байден сообщил коллегам о поддержке совместных с союзниками программ обучения в Европе украинских пилотов на F-16, передавали Reuters и CNN со ссылкой на источники. В Белом доме затем подтвердили эти данные и уточнили, что в ближайшее время Вашингтон с союзниками определит, какие страны передадут Украине истребители и в каком количестве. В Белом доме подчеркивают, что украинская армия получит F-16 при условии ненанесения ударов по территории России.

Украинское Минобороны выразило надежду в получении истребителей уже к этой осени. «Я предполагаю, что в конце сентября, начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины», — сказал Советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Москва критикует поставки вооружений. Кремль видел признаки эскалации из-за поставок западных танков, рост напряженности там связали с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте». Российские власти видят в поставках вооружений украинской армии признаки прямого участия западных государств в конфликте.

