WP назвала «главную силу» в США, продавившую передачу ВСУ танков и F-16

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:02
У россиян «застряло» ₽154 млрд в ПИФах. Есть ли шанс, что их разморозят Инвестиции, 09:00
Глава «Нетологии» — РБК: «Обучение и елки бизнес вычеркивает первыми» Технологии и медиа, 09:00
5 сериалов на выходные. «Балет» с Бондарчуком и отряды «ЛизаАлерт» Life, 09:00
Из Тбилиси в Москву вылетел первый за 4 года рейс грузинской авиакомпании Политика, 08:48
WP назвала «главную силу» в США, продавившую передачу ВСУ танков и F-16 Политика, 08:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 08:24
В Британии назвали улучшения российской армии за год операции на Украине Политика, 08:09
Байден выдвинул на новую должность координатора Госдепа по санкциям Политика, 08:04
Юристы раскрыли, можно ли в новых регионах не платить «украинские» штрафы Политика, 08:00
Финансист предсказал Британии положение беднейшей в Европе Экономика, 07:44
Байден оставил запись в книге музея в Хиросиме без извинений за 1945 год Политика, 06:46
Израиль заявил о «моральной» поддержке Украины и учете влияния России Политика, 06:43
Военная операция на Украине ,  
0 

WP назвала «главную силу» в США, продавившую передачу ВСУ танков и F-16

WP: Блинкен был «главной силой» в Белом доме, добивавшейся передачи ВСУ танков и F-16
Белый дом не решался зимой передать Украине танки, а весной — разрешить странам Европы поставить истребители. По данным WP, на согласие по обеим вопросом повлияло давление Зеленского, конгресса, но прежде всего — Госдепартамента
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Jabin Botsford / Getty Images)

Госсекретарь Энтони Блинкен среди других чиновников администрации президента США был «главной силой» и самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей F-16 из арсенала европейских союзников, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, он вел активную работу по обсуждению передачи истребителей с представителями стран Европы. Аналогичную роль он сыграл зимой, когда Германия не решалась отправить свои танки Украине. Именно Блинкен подтолкнул Белый дом к решению начать процесс и инициативно передать ВСУ американские танки M1 Abrams, несмотря на сопротивление Пентагона, что позволило европейским союзникам присоединиться к поставкам.

Согласие США не мешать передаче истребителей F-16 в распоряжение украинской армии стало также результатом постоянного давления со стороны союзников по НАТО, конгресса США и президента Украины Владимира Зеленского, добавили собеседники издания.

Американский президент Джо Байден долгое время отказывался согласиться на передачу Украине истребителей. В Белом доме поясняли, что у Украины сейчас иные потребности. Из-за позиции Вашингтона европейские страны даже не могли тренировать украинских пилотов на F-16.

Но в середине мая, на саммите стран «Большой семерки» в Японии, Байден сообщил коллегам о поддержке совместных с союзниками программ обучения в Европе украинских пилотов на F-16, передавали Reuters и CNN со ссылкой на источники. В Белом доме затем подтвердили эти данные и уточнили, что в ближайшее время Вашингтон с союзниками определит, какие страны передадут Украине истребители и в каком количестве. В Белом доме подчеркивают, что украинская армия получит F-16 при условии ненанесения ударов по территории России.

Украинское Минобороны выразило надежду в получении истребителей уже к этой осени. «Я предполагаю, что в конце сентября, начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины», — сказал Советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Читайте на РБК Pro
Как законно платить меньше налогов — 10 полезных инструкций
Голод в IT заставляет эйчаров менять стратегии. Что появилось нового
Как «взломанный сон» увеличит креативность в три раза
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines

Москва критикует поставки вооружений. Кремль видел признаки эскалации из-за поставок западных танков, рост напряженности там связали с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте». Российские власти видят в поставках вооружений украинской армии признаки прямого участия западных государств в конфликте.
 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Энтони Блинкен Госдепартамент США США танки Abrams F-16 истребители Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Израиль заявил о «моральной» поддержке Украины и учете влияния России
Политика
В Британии назвали улучшения российской армии за год операции на Украине
Политика
Президент Польши исключил поставку Украине истребителей F-16
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter