США ввели санкции против российских геологических вузов и НИИ

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США ввели санкции против российских вузов и научно-исследовательских институтов, которые специализируются на добыче природных ископаемых, сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В санкционный список вошли Санкт-Петербургский горный университет и его ректор Владимир Литвиненко, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика Михаила Миллионщикова, Альметьевский государственный нефтяной институт.

Под ограничительные меры также попали ряд НИИ, в том числе Газпром ВНИИГАЗ, НИИ полимеров им. академика Валентина Каргина, Институт химии нефти Сибирского отделения РАН, а также ряд сервисных компаний и фирм, занимающихся привлечением инвестиций в отрасль.

Все они внесены в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). С организациями, попавшими в него, гражданам и юридическим лицам США запрещено вести бизнес.

США объявили о новом пакете санкций в то время, когда в Японии проходит саммит «Большой семерки». Вашингтон также ввел экспортные ограничения в отношении 71 организации — 69 российских компаний и двух компаний из Армении и Киргизии. Помимо этого, меры коснулись экспорта более 1,2 тыс. товаров в Россию и Белоруссию, в том числе стройматериалов, тканей, бумаги и оборудования для пищевой промышленности.

О новых санкциях в рамках саммита также объявила Великобритания. Ее ограничительные меры затронули 86 российских граждан и компаний, в том числе подконтрольные «Росатому» организации, Тинькофф Банк и Росбанк, АФК «Система», «Северсталь», «Полюс».

Российские власти считают западные санкции незаконными. В Кремле подчеркивали, что эти меры не изменят позиции Москвы. Президент Владимир Путин отмечал, что у Запада не получилось «с наскока смять экономику России». По его словам, санкции, которые вводят западные страны, «безумны и бездумны» и наносят ущерб и «мировой экономике в целом». «Поэтому те, кто это делает, вредят сами себе в конечном итоге», — подчеркивал президент.