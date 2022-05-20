В ЗВО создадут 12 воинских частей и подразделений из-за «угроз у границ»

Ближайшие соседи России Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО, в связи с чем в зоне ответственности Западного военного округа нарастает напряженность, заявил Шойгу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии подачи заявок Швеции и Финляндии на вступление в западный военный альянс (Фото: Johanna Geron / EPA / ТАСС)

Россия до конца 2022 года сформирует 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе (ЗВО) из-за новых угроз. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ», — сказал он.

Среди угроз министр обороны России назвал вступление в НАТО Финляндии и Швеции. В связи с тем, что ближайшие соседи России подали заявки в альянс, в зоне ответственности ЗВО продолжает нарастать напряженность, пояснил он.

По словам Шойгу, в 2022 году войска должны получить более 2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники.

По итогам зимнего периода обучения уровень подготовки соединений округа вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, рассказал министр обороны. При этом интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%, а налет авиации ЗВО с начала года вырос на 4%.

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