В ЗВО создадут 12 воинских частей и подразделений из-за «угроз у границ»
Россия до конца 2022 года сформирует 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе (ЗВО) из-за новых угроз. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
«Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ», — сказал он.
Среди угроз министр обороны России назвал вступление в НАТО Финляндии и Швеции. В связи с тем, что ближайшие соседи России подали заявки в альянс, в зоне ответственности ЗВО продолжает нарастать напряженность, пояснил он.
По словам Шойгу, в 2022 году войска должны получить более 2 тыс. единиц современного вооружения и военной техники.
По итогам зимнего периода обучения уровень подготовки соединений округа вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом, рассказал министр обороны. При этом интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%, а налет авиации ЗВО с начала года вырос на 4%.
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