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Президент Хорватии призвал помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Хорватский президент Зоран Миланович считает, что Загреб вслед за Анкарой должен не допустить вступления Швеции и Финляндии в НАТО. С ним не согласны премьер, который ведет с Милановичем «ожесточенный спор», и глава МИД Хорватии
Зоран Миланович
Зоран Миланович (Фото: Markus Schreiber / AP)

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что его страна должна последовать примеру Турции и попытаться воспрепятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает AP.

Как пишет агентство, хорватский премьер Андрей Пленкович не согласен с Милановичем; политики ведут «ожесточенный спор» по ряду вопросов, в том числе о том, следует ли поддерживать заявки скандинавских стран на присоединение к Североатлантическому альянсу.

По мнению Милановича, прежде чем парламент Хорватии проголосует по вопросу расширения НАТО, Загреб должен добиться изменений в выборном законодательстве соседней Боснии и Герцеговине. Президент настаивает на избирательной реформе, которая бы дала боснийским хорватам больше шансов на получение высокопоставленных должностей в этой стране. Он требует от Боснии и Герцеговины «изменить закон о выборах в течение следующих шести месяцев и дать хорватам их основные права».

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Фото:Johanna Geron / Reuters

Пленкович, реагируя на слова Милановича, предложил президенту заявить о своей позиции на встрече лидеров стран — членов НАТО в присутствии президента США Джо Байдена, а не передавать вопрос в парламент Хорватии, передает Euractiv. Премьер ранее заявил, что прервал контакты с президентом из-за пророссийских взглядов последнего.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО поддерживает и глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман. В конце апреля, во время разговора с финским коллегой Пеккой Хаависто, министр заявил, что Загреб поддерживает политику открытых дверей альянса и поддержит Хельсинки в случае подачи заявки.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс 18 мая, теперь их должен рассмотреть Совет НАТО. Обсуждение должно было начаться в этот же день, однако, по данным Financial Times, переговоры сорвались из-за Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не готов поддержать вступление скандинавских стран в блок, потому что они вводили против Анкары санкции и отказались экстрадировать членов Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.

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