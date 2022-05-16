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МИД пообещал соответствовать статусу «непосредственной угрозы» для НАТО

В новой стратегической концепции НАТО будет говориться о сдерживании любого проявления «агрессии» России, сообщили ранее в альянсе
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия будет соответствовать «высокой оценке» НАТО, которая может включить в свою обновленную стратегию упоминание «прямой угрозы» от России. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки», — отметил дипломат, отвечая на вопрос о реакции Москвы на планы НАТО обозначить Москву как эту «непосредственную угрозу» (цитата по ТАСС).

МИД заявил, что Россия не смирится с членством Швеции и Финляндии в НАТО
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Фото:Virginia Mayo / AP

По поводу планов Швеции и Финляндии вступить в НАТО Рябков предложил дождаться, пока страны «пройдут то, что им положено в этой связи». «Потом мы будем анализировать последствия этого в практическом, материальном плане, и потом уже возможен какой-то публичный выход на эту тему», — пояснил дипломат.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что в новой стратегической концепции НАТО будет полностью отражено сдерживание любого проявления «агрессии» России. Он отметил, что в документе будут определены вызовы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом, и изложены политические и военные задачи, которые НАТО будет выполнять для их решения.

Стратегическая концепция — ключевой документ НАТО, в последний раз она обновлялась в ноябре 2010 года.

Как сообщал Bloomberg, НАТО может обозначить действия Москвы в качестве прямой угрозы, если российская внешняя политика не изменится. Страны альянса также затрагивают в ней тему оказания помощи тем государствам, которые подверглись агрессии, сообщили собеседники агентства.

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