Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских газовых норм

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG не смогла убедить суд в Люксембурге в необходимости рассмотреть законность поправок в газовую директиву ЕС. Ранее немецкий регулятор отклонил жалобу компании

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Европейский суд в Люксембурге отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», против некоторых положений европейского законодательства о газопроводах из третьих стран, сообщает Reuters.

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в ноябре 2019 года подали в суд ЕС иск о частичной отмене поправок к газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для подпадающих под них проектов. Суд в Люксембурге 20 мая 2020 года отклонил их апелляцию.

В иске Nord Stream 2 AG пожаловалась на нарушение Евросоюзом своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии. Решение властей ЕС внести поправки в газовую директиву нарушает обязательства о создании справедливого и равного режима и отказе от дискриминационных действий, посчитали в компании.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) отказалось удовлетворить ходатайство компании Nord Stream 2 AG о выводе газопровода «Северный поток-2» из-под действия ограничений, установленных газовой директивой ЕС. Свое решение в BNetzA объяснили тем, что по действующим нормам на освобождение от ограничений могут претендовать лишь газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года. В случае с «Северным потоком-2» это требование не выполнено, решили в агентстве.



В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС, принятую в 2009 году, все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран.