Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских газовых норм

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 12:59
АСВ попросил суд обанкротить Коркунова Финансы, 18:45 Корейский клуб оштрафовали за похожих на секс-кукол манекенов на трибунах Спорт, 18:41 Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное & Белое» лицензии Общество, 18:39 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 18:27 «Биткоин добрался и до Хогвартса». Дневник трейдера #23 Крипто, 18:27 СК возбудил дело после обрушения лестницы в доме в Саратовской области Общество, 18:23 Три человека получили ранения при стрельбе на юго-востоке Москвы Общество, 18:15 Почему ИТ-сфера тоже страдает от пандемии и на что ее игрокам делать упор Pro, 18:06 Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом Финансы, 18:05 Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами Экономика, 18:02 Шойгу пообещал провести военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге Общество, 18:00 «Зеленая» книга: десять ключевых текстов про эко-номику Зеленая экономика, 18:00  Принц Чарльз призвал безработных и студентов спасать урожай Стиль, 17:50 Загнаны в крайнюю бедность: почему криптовалюта вряд ли поможет в кризис Крипто, 17:45
Политика ,  
0 

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских газовых норм

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG не смогла убедить суд в Люксембурге в необходимости рассмотреть законность поправок в газовую директиву ЕС. Ранее немецкий регулятор отклонил жалобу компании
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Европейский суд в Люксембурге отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», против некоторых положений европейского законодательства о газопроводах из третьих стран, сообщает Reuters.

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в ноябре 2019 года подали в суд ЕС иск о частичной отмене поправок к газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для подпадающих под них проектов. Суд в Люксембурге 20 мая 2020 года отклонил их апелляцию.

Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ
Экономика
<p>Трубы для газопровода &laquo;Северный поток-2&raquo;</p>

В иске Nord Stream 2 AG пожаловалась на нарушение Евросоюзом своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии. Решение властей ЕС внести поправки в газовую директиву нарушает обязательства о создании справедливого и равного режима и отказе от дискриминационных действий, посчитали в компании.

15 мая Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) отказалось удовлетворить ходатайство компании Nord Stream 2 AG о выводе газопровода «Северный поток-2» из-под действия ограничений, установленных газовой директивой ЕС. Свое решение в BNetzA объяснили тем, что по действующим нормам на освобождение от ограничений могут претендовать лишь газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года. В случае с «Северным потоком-2» это требование не выполнено, решили в агентстве.

В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС, принятую в 2009 году, все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран.

Для выполнения этих правил «Газпром» должен использовать только 50% мощности «Северного потока-2», а оставшуюся часть предоставить третьим поставщикам. Чтобы сделать это, для морского газопровода придется создать специального газотранспортного оператора, независимого от поставщика.

Регулятор в ФРГ отказался вывести «Северный поток-2» из-под норм ЕС
Экономика
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

В Nord Stream 2 AG отказ назвали дискриминационной мерой. «Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной газовой директивы ЕС», — гласит заявление компании.

Оператор газопровода считает, что на 23 мая трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности (в компании не уточнили, что именно подразумевают под этим). В компании отметили, что на основании действующей в то время правовой базы она сделала безвозвратные инвестиции в размере €1 млрд «задолго до того, как ЕС объявила о своем плане по изменению газовой директивы».

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м в год. Оператором строительства выступает Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

Газопровод планировалось запустить в конце 2019 года, однако тогда США ввели санкции против подрядчиков строительства. Основной из них, швейцарская компания Allseas, приостановила работы в исключительной экономической зоне Дании. В район работ прибыло российское судно — трубоукладчик «Академик Черский».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Евросоюз, Третий энергетический пакет, газ
Материалы по теме
Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ
Экономика
Регулятор в ФРГ отказался вывести «Северный поток-2» из-под норм ЕС
Экономика
Власти Германии заявили о поддержке «Северного потока — 2»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter