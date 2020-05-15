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Экономика ,  
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Регулятор в ФРГ отказался вывести «Северный поток-2» из-под норм ЕС

Свое решение в Федеральном сетевом агентстве Германии объяснили несоответствием запроса Nord Stream 2 AG действующим нормативам
Газпром GAZP ₽186,79 +1,57% Купить
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) отказалось удовлетворить ходатайство компании Nord Stream 2 AG о выводе газопровода «Северный поток-2» из-под действия ограничений, установленных Газовой директивой ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте BNetzA.

Свое решение в BNetzA объяснили несоответствием запроса Nord Stream 2 AG действующим нормативам. Согласно ним на освобождение от ограничений могут претендовать лишь газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года. В случае с «Северным потоком-2» это требование не выполнено.

В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС, принятую в 2009 году, все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран. Это означает, что «Газпром» сможет использовать «Северный поток-2» после завершения строительства только на 50%. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам. Чтобы решить этот вопрос, для морского газопровода придется создавать специального газотранспортного оператора, независимого от поставщика.

В начале мая газета Handelsblatt сообщала, что Nord Stream 2 AG может обжаловать решение BNetzA, которое, по данным издания, к тому моменту уже было принято, в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, а тот может передать дело в Европейский суд.

Представитель Газпрома перенаправил вопросы РБК в Nord Stream 2. РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

В конце 2019 года из-за санкций США подрядчик «Газпрома» — швейцарская компания Allseas — приостановила работы и отвела все свои суда, строившие «Северный поток-2». В «Газпроме» в середине февраля 2020 года сообщили, что газопровод будет запущен в конце года. О том, что «Северный поток-2» уже заработает к этому времени или в начале следующего года, заявил и президент Владимир Путин. В мае к причалу в немецком порту Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства трубопровода «Северный поток-2» и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства, встал российский трубоукладчик «Академик Черский».

Автор: Евгений Калюков
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Северный поток-2», Германия
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