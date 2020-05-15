Регулятор в ФРГ отказался вывести «Северный поток-2» из-под норм ЕС

Свое решение в Федеральном сетевом агентстве Германии объяснили несоответствием запроса Nord Stream 2 AG действующим нормативам

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Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) отказалось удовлетворить ходатайство компании Nord Stream 2 AG о выводе газопровода «Северный поток-2» из-под действия ограничений, установленных Газовой директивой ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте BNetzA.

Свое решение в BNetzA объяснили несоответствием запроса Nord Stream 2 AG действующим нормативам. Согласно ним на освобождение от ограничений могут претендовать лишь газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года. В случае с «Северным потоком-2» это требование не выполнено.

В соответствии с поправками в газовую директиву ЕС, принятую в 2009 году, все правила европейского законодательства (разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, недискриминационные тарифы и транспарентность) должны применяться не только к сухопутным, но и к морским газопроводам из третьих стран. Это означает, что «Газпром» сможет использовать «Северный поток-2» после завершения строительства только на 50%. Оставшиеся мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам. Чтобы решить этот вопрос, для морского газопровода придется создавать специального газотранспортного оператора, независимого от поставщика.

В начале мая газета Handelsblatt сообщала, что Nord Stream 2 AG может обжаловать решение BNetzA, которое, по данным издания, к тому моменту уже было принято, в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, а тот может передать дело в Европейский суд.

Представитель Газпрома перенаправил вопросы РБК в Nord Stream 2. РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2.