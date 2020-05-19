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Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ

Трубы для газопровода «Северный поток-2»
Трубы для газопровода «Северный поток-2» (Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press)

Проект «Северный поток-2» будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для жителей Европы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря, передает ТАСС.

«Я убежден, что он (проект. — РБК) будет реализован. Эксперты — это их мнение — сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС», — сказал Лавров.

Дипломат также отметил, что рост цен на российский газ для граждан стран ЕС позволит сделать американский сжиженный природный газ менее неконкурентоспособным. Министр также заявил, что «где-то проскочила информация, что в датском правительстве рассматривается возможность» поставить дополнительные вопросы по проекту. Однако, по словам Лаврова, существует немало правовых возможностей «для преодоления нынешней ситуации».

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При этом дипломат отметил, что на российско-датских отношениях ситуация с реализацией «Северного потока-2» никак не скажется. Он отметил, что отношения обеих стран «давно находятся в том состоянии, в котором они сейчас пребывают». «Какого-либо изменения нашего подхода к отношениям с Копенгагеном в связи с ситуацией вокруг «Северного потока-2» я не вижу, — отметил министр.

По словам Лаврова, в реализации проекта заинтересованы Германия и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации. Лавров убежден, что данный проект «будет укреплять европейскую энергетическую безопасность».

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром». Против строительства газопровода выступил ряд западных стран, включая США, которые ввели санкции против его подрядчиков.

В конце 2019 года швейцарская Allseas из-за опасения ограничений приостановила работы по прокладке труб. Президент Владимир Путин говорил, что газопровод можно достроить своими силами.

Теги: Сергей Лавров, «Северный поток-2», цены на газ
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