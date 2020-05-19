Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ

Трубы для газопровода «Северный поток-2» (Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press)

Проект «Северный поток-2» будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для жителей Европы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря, передает ТАСС.

«Я убежден, что он (проект. — РБК) будет реализован. Эксперты — это их мнение — сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС», — сказал Лавров.

Дипломат также отметил, что рост цен на российский газ для граждан стран ЕС позволит сделать американский сжиженный природный газ менее неконкурентоспособным. Министр также заявил, что «где-то проскочила информация, что в датском правительстве рассматривается возможность» поставить дополнительные вопросы по проекту. Однако, по словам Лаврова, существует немало правовых возможностей «для преодоления нынешней ситуации».

При этом дипломат отметил, что на российско-датских отношениях ситуация с реализацией «Северного потока-2» никак не скажется. Он отметил, что отношения обеих стран «давно находятся в том состоянии, в котором они сейчас пребывают». «Какого-либо изменения нашего подхода к отношениям с Копенгагеном в связи с ситуацией вокруг «Северного потока-2» я не вижу, — отметил министр.