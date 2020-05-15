Nord Stream 2 ответила на отказ ФРГ вывести газопровод из-под норм ЕС

Оператор газопровода сообщил, что не согласен с решением регулятора ФРГ, который отказался не применять поправку к Газовой директиве ЕС. Она требует, чтобы сухопутные и морские газопроводы подчинялись европейским правилам

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Оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 не согласна с решением Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA), которое отказалось вывести газопровод из-под ограничений, установленных Газовой директивой ЕС. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Ранее BNetzA отказалось удовлетворить ходатайство оператора газопровода, объяснив это тем, что запрос Nord Stream 2 не соответствует действующим нормативам. Согласно этим правилам, на освобождение от норм могут претендовать только те газопроводы, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года. Регулятор указывает, что в случае с «Северным потоком-2» это требование не соблюдено.

Оператор газопровода же считает, что на 23 мая трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности (в компании не уточнили, что именно подразумевают под этим). В компании добавили, что на основании действующей в то время правовой базы компания сделала безвозвратные инвестиции в размере €1 млрд, «задолго до того, как ЕС объявила о своем плане по изменению Газовой директивы». По оценке международных правовых экспертов, добавляет оператор, сужение определения «завершение строительства» до фактического начала строительства нарушает защиту законных прав и законов ЕС.

«Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной Газовой директивы ЕС», — заявили в компании.