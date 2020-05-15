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Nord Stream 2 ответила на отказ ФРГ вывести газопровод из-под норм ЕС

Оператор газопровода сообщил, что не согласен с решением регулятора ФРГ, который отказался не применять поправку к Газовой директиве ЕС. Она требует, чтобы сухопутные и морские газопроводы подчинялись европейским правилам
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 не согласна с решением Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA), которое отказалось вывести газопровод из-под ограничений, установленных Газовой директивой ЕС. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Ранее BNetzA отказалось удовлетворить ходатайство оператора газопровода, объяснив это тем, что запрос Nord Stream 2 не соответствует действующим нормативам. Согласно этим правилам, на освобождение от норм могут претендовать только те газопроводы, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года. Регулятор указывает, что в случае с «Северным потоком-2» это требование не соблюдено.

Оператор газопровода же считает, что на 23 мая трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности (в компании не уточнили, что именно подразумевают под этим). В компании добавили, что на основании действующей в то время правовой базы компания сделала безвозвратные инвестиции в размере €1 млрд, «задолго до того, как ЕС объявила о своем плане по изменению Газовой директивы». По оценке международных правовых экспертов, добавляет оператор, сужение определения «завершение строительства» до фактического начала строительства нарушает защиту законных прав и законов ЕС.

«Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной Газовой директивы ЕС», — заявили в компании.

Регулятор в ФРГ отказался вывести «Северный поток-2» из-под норм ЕС
Экономика
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

Nord Stream 2 напомнили, что подали иск в Европейский суд об отмене поправок к Газовой директиве. ЕС утвердил их в апреле прошлого года. Поправки подразумевают, что правила европейского законодательства распространяются как на сухопутные газопроводы, так и морские, к которым относится «Северный поток-2». Среди этих правил: разделение поставщика газа и транспортной компании, доступ третьих сторон к мощностям газопровода, а также недискриминационные тарифы и транспарентность. Таким образом, после завершения строительства «Газпром», который является единственным акционером Nord Stream 2, сможет использовать «Северный поток-2» только наполовину. Остальные мощности должны быть предоставлены третьим поставщикам.

Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Политика
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Северный поток-2» представляет собой газопровод из двух ниток общей протяженностью 1224 км каждая. Он будет использоваться для поставок российского газа в Германию по дну Балтийского моря. Против строительства газопровода выступил ряд западных стран, включая США, которые ввели санкции против его подрядчиков.

В конце 2019 года швейцарская Allseas, опасаясь ограничений, приостановила работы по прокладке труб и отвела свои суда. Президент Владимир Путин указывал, что газопровод можно достроить своими силами. Глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что эту задачу может выполнить судно «Академик Черский». Оно встало на якорь в Германии 9 мая.

Авторы: Тимофей Дзядко, Гаяна Демурина
Теги: Nord Stream 2, «Северный поток-2»
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