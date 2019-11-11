Строящая «Северный поток-2» компания подала иск против Евросоюза

Полностью принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») обратилась в арбитраж с жалобой на нарушение Евросоюзом, принявшим дискриминационные поправки к Газовой директиве, своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии.

Представитель Nord Stream 2 AG сообщил РБК, что решение властей ЕС о внесении поправок в Газовую директиву нарушает обязательства о создании справедливого и равного режима и отказа от дискриминационных действий.

По словам представителя компании, начало арбитражного разбирательства не отразится на строительстве газопровода «Северный поток-2».

РБК направил запрос в Европейскую службу внешних связей.