Чехия официально отказалась передать России снесенный памятник Коневу

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар ответил отказом российскому коллеге Сергею Шойгу в просьбе передать России демонтированный в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает информационное агентство ЧТК со ссылкой на письмо чешского министра, переданное пресс-секретарем министерства Яном Пейшеком.

«Памятник не является собственностью министерства обороны. Он не находился на территории принадлежащих ему земель», — написал Метнар. По словам министра, памятник Коневу нельзя было включить в категорию военных захоронений, за которые, как правило, отвечает Минобороны.

Метнар напомнил, что решение о демонтаже памятника было принято муниципалитетом района Прага-6, на одной из площадей которого и находился монумент. «Согласно правовым нормам, Минобороны Чехии не имеет возможности вмешиваться в права собственника [коим является] район Прага-6, в компетенцию которого входит управление мемориалом, а значит и не вправе решать [вопрос] о его передаче России», — заявил он.

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