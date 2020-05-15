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Лавров назвал детскими и стыдливыми объяснения Чехии о памятнике Коневу

Представителям Чехии придется объяснить, как они собираются исправить ситуацию с демонтажем памятника маршалу Коневу, отметил Лавров. «Обязательство никуда не делось, и памятник должен быть восстановлен», — заявил он
Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу
Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Представителям Чехии придется «очень серьезно объясняться» относительно ситуации со сносом памятника маршалу Коневу в Праге, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательства об обеспечении сохранности этого памятника лежало на плечах Чешского государства. Более того, до последнего времени мы знали и чешская сторона нам это подтверждала: памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии. И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят: вы знаете, это не наша собственность, это собственность этого старосты», — сказал Лавров.

Он назвал случившееся неприемлемым, добавив, что «чешским коллегам на предстоящих консультациях придется очень серьезно объясняться и объяснить, как они собираются исправить эту ситуацию». «Потому что обязательство никуда не делось и памятник должен быть восстановлен», — заключил Лавров.

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Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Памятник маршалу Коневу демонтировали с постамента на площади Интербригады в шестом районе Праги в начале апреля. Монумент планировалось передать в музей Памяти XX века, который сейчас строится.

В России демонтаж памятника осудили, и Следственный комитет завел уголовное дело за осквернение символов воинской славы России, совершенных публично. «Подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», — заявили в СК.

Россия также попросила Минобороны Чехии передать ей монумент, однако в ведомстве ответили отказом. «Речь идет не о военном захоронении, а о памятнике, который принадлежит району «Прага 6». Мы к нему отношения не имеем, а потому не сможем передать России то, что принадлежит не нам», — заявил официальный представитель чешского Минобороны Ян Пейшек.

В ночь на 9 мая постамент памятника осквернили вандалы, которые поставили на него муляж унитаза. Чешская полиция начала проверку по факту случившегося.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев, Виктория Полякова
Теги: Сергей Лавров, Чехия
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