Лавров назвал детскими и стыдливыми объяснения Чехии о памятнике Коневу

Представителям Чехии придется объяснить, как они собираются исправить ситуацию с демонтажем памятника маршалу Коневу, отметил Лавров. «Обязательство никуда не делось, и памятник должен быть восстановлен», — заявил он

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Представителям Чехии придется «очень серьезно объясняться» относительно ситуации со сносом памятника маршалу Коневу в Праге, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательства об обеспечении сохранности этого памятника лежало на плечах Чешского государства. Более того, до последнего времени мы знали и чешская сторона нам это подтверждала: памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии. И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят: вы знаете, это не наша собственность, это собственность этого старосты», — сказал Лавров.

Он назвал случившееся неприемлемым, добавив, что «чешским коллегам на предстоящих консультациях придется очень серьезно объясняться и объяснить, как они собираются исправить эту ситуацию». «Потому что обязательство никуда не делось и памятник должен быть восстановлен», — заключил Лавров.

Памятник маршалу Коневу демонтировали с постамента на площади Интербригады в шестом районе Праги в начале апреля. Монумент планировалось передать в музей Памяти XX века, который сейчас строится.