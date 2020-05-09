В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу

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Чешская полиция проводит проверку по факту осквернения неизвестными вандалами постамента в шестом районе Праги, на котором раньше стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает портал CTK со ссылкой на пресс-секретаря местного муниципалитета Яна Данека.

Злоумышленники поставили на постамент унитаз. По данным главы шестого района Праги Ондржея Коларжа, инцидент, скорее всего, произошел вечером 9 мая. Данек рассказал, что полиция проводит проверку.

Коларж назвал случившееся глупостью. «Если кому-то нужно выразить себя таким образом в дни празднования окончания Второй мировой войны, это говорит о том, что у него в голове фекалии», — сказал он.