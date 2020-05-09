Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Праздничный салют к дню Победы в Москве. Прямая трансляция Общество, 22:02 Собянин выразил соболезнования родным погибшего при пожаре в больнице Общество, 21:52 Определились финалисты Кубка наций по шахматам Спорт, 21:51 Появилось видео пожара в московской больнице для пациентов с COVID-19 Общество, 21:48 Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток Общество, 21:36 Футболист «Барселоны» получил травму на индивидуальной тренировке Спорт, 21:23 В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу Общество, 21:17 Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии Бизнес, 21:05 В московской больнице для зараженных коронавирусом произошел пожар Общество, 21:00 Международная федерация хоккея представила сборную Канады всех времен Спорт, 20:59 В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима Общество, 20:43 Самолет со 126 россиянами вылетел из Испании в Петербург и Москву Общество, 20:35 Украинский телеканал использовал парад в Минске для борьбы с цензурой Общество, 20:21 СМИ узнали о переходе в «Салават Юлаев» хоккеиста «Эдмонтон Ойлерз» Спорт, 20:16
Новости без коронавируса ,  
0 

В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу

Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Чешская полиция проводит проверку по факту осквернения неизвестными вандалами постамента в шестом районе Праги, на котором раньше стоял памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает портал CTK со ссылкой на пресс-секретаря местного муниципалитета Яна Данека.

Злоумышленники поставили на постамент унитаз. По данным главы шестого района Праги Ондржея Коларжа, инцидент, скорее всего, произошел вечером 9 мая. Данек рассказал, что полиция проводит проверку.

Коларж назвал случившееся глупостью. «Если кому-то нужно выразить себя таким образом в дни празднования окончания Второй мировой войны, это говорит о том, что у него в голове фекалии», — сказал он.

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию
Политика
Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Памятник Коневу в прошлом уже становился объектом вандализма — его раскрашивали из баллончиков, писали на постаменте антироссийские лозунги. Эти действия стали одной из причин демонтажа памятника 3 апреля. Его поместили на временное хранение, после чего он должен быть помещен в строящийся музей памяти XX века.

В России снос памятника осудили, назвав циничным и неуважительным. Следственный комитет возбудил уголовное дело за осквернение символов воинской славы России, совершенных публично.

Глава МИД Чехии заявил о готовности к переговорам о судьбе статуи Конева
Общество
Фото: Petr David Josek / AP

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника Коневу глупостью. «Ему [Коневу] есть место в Праге, в то время как занимающиеся сносом памятника ничего не добились в своей жизни», — заявил Земан.

В конце апреля министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что Прага готова к переговорам о передаче памятника Москве.

Материалы по теме
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Политика
Компания из США отвергла причастность к сносу памятника Коневу
Общество
В Кремле выступили за восстановление снесенного памятника маршалу Коневу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter