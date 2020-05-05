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Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России. Об этом пишет «Чешское радио».

В письме Коларж отметил, что памятник является собственностью муниципалитета, который обладает правом распоряжаться им в соответствии с законодательством.

«Демонтаж памятника с постамента вызвал совершенно неуместную реакцию со стороны России, которая решила ответить угрожающим и совершенно недопустимым вмешательством во внутренние дела района, Праги и Чешской Республики» — цитирует издание Коларжа.

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Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу

Чиновник также заявил, что чехов в России называют нацистами, а российские чиновники и сотрудники посольства «через соцсети призывают граждан Чехии физически ликвидировать причастных к демонтажу памятника».

Коларж сообщил, что подобные действия Москвы являются элементами гибридной войны, и попросил фон дер Ляйен разъяснить России недопустимость подобных действий.

Памятник освобождавшего Чехию маршала Конева был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги в 1980 году. По распоряжению местных властей, в том числе Коларжа, 3 апреля он был демонтирован и помещен в хранилище, откуда его передадут в строящийся Музей Памяти XX века.

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Фото: МИД / Global Look Press

После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело за осквернение символов воинской славы. В Кремле, МИДе, Госдуме демонтаж памятника назвали циничным и преступным.

В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало материал, в котором утверждалось, что в Прагу из России был направлен сотрудник спецслужб с дипломатическим паспортом, который вез вещество рицин для отравления Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба. После этого к чиновникам приставили охрану.

В Кремле публикацию назвали «очередной уткой». Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что информация чешского издания является фейком и призвала профильные европейские структуры обратить внимание на вброс.

Теги: Чехия, Еврокомиссия, памятник
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