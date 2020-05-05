Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России. Об этом пишет «Чешское радио».

В письме Коларж отметил, что памятник является собственностью муниципалитета, который обладает правом распоряжаться им в соответствии с законодательством.

«Демонтаж памятника с постамента вызвал совершенно неуместную реакцию со стороны России, которая решила ответить угрожающим и совершенно недопустимым вмешательством во внутренние дела района, Праги и Чешской Республики» — цитирует издание Коларжа.

Чиновник также заявил, что чехов в России называют нацистами, а российские чиновники и сотрудники посольства «через соцсети призывают граждан Чехии физически ликвидировать причастных к демонтажу памятника».