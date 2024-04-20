 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Макрон встретился с экс-главредом «Новой газеты» Муратовым

Президент Франции Макрон встретился с экс-главредом «Новой газеты» Муратовым
Макрон и Муратов обсудили гуманитарные вопросы и судьбу правозащитников. Президент заявил, что Франция «всегда будет рядом с защитниками свободы, свободной, плюралистической и независимой информации»
Дмитрий Муратов и&nbsp;Эмманюэль Макрон
Дмитрий Муратов и Эмманюэль Макрон (Фото: EmmanuelMacron / Twitter)

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с нобелевским лауреатом, бывшим главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым (внесен в российский реестр иноагентов).

«Франция всегда будет рядом с защитниками свободы, свободной, плюралистической и независимой информации», — написал Макрон в X.

В его офисе уточнили, что встреча состоялась 19 апреля в Елисейском дворце (резиденция французского президента в Париже).

«Глава государства высоко оценил приверженность Дмитрия Муратова свободе выражения мнений. <...> Президент республики и Муратов также обсудили гуманитарные вопросы и судьбу правозащитников», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Муратов объяснил суд с Минюстом словами Толстого о мракобесах
Политика
Дмитрий Муратов (на переднем плане)

Муратов получил Нобелевскую премию мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира» в 2021 году. Тогда президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, заявил, что Муратов не будет объявлен иностранным агентом, если «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого».

1 сентября прошлого года Минюст внес Муратова в реестр иноагентов, посчитав, что журналист «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» страны.

В ноябре того же года суд отказался признать незаконным включение Муратова в список иноагентов. И журналист, и его защита заявляли, что не понятно, на чем именно основано это решение.

В том же месяце Муратов ушел с поста главного редактора «Новой», его место занял бывший заместитель главреда, шеф-редактор Сергей Соколов. В феврале его задержали и составили протокол по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). «Новая газета» писала, что Соколова в отдел полиции доставили сотрудники центра «Э» и что дело связано с одной из публикаций газеты.

«Новую» лишили лицензии осенью 2022 года, тогда же регистрацию отозвали у сайта издания. До этого издание приостановило выпуск печатной версии после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. После начала военных действий в феврале 2022 года часть журналистов уехали из страны, они основали издание «Новая Газета. Европа», которую в России признали нежелательной организацией.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Эмманюэль Макрон Франция Дмитрий Муратов нобелевский лауреат
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Суд отказал Муратову в исключении из реестра иноагентов
Политика
Нобелевский комитет отреагировал на признание Муратова иноагентом
Политика
В «Новой газете» избрали главного редактора вместо Муратова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Финляндия попросила у ЕС денег на поддержку граничащих с Россией регионов Политика, 19:10
Акинфеев впервые с августа 2023 года остался в запасе ЦСКА в матче РПЛ Спорт, 19:01
На Украине попытка вручить повестки привела к конфликту со стрельбой Политика, 18:50
В Липецкой области нашли обломки двух летательных аппаратов Политика, 18:44
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Юрану Спорт, 18:40
Гол на последних секундах принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» Спорт, 18:28
Макрон встретился с экс-главредом «Новой газеты» Муратовым Политика, 18:21
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Рыбакина победила первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Штутгарте Спорт, 18:01
Умер азербайджанский актер театра и кино Юрий Омельченко Общество, 17:55
Бывшая первая ракетка мира Мугуруса завершила карьеру в 30 лет Спорт, 17:55
В ВСУ подтвердили расстрел полицейских военными в Винницкой области Политика, 17:23
В «Спартаке» связались с Юраном по поводу возможного назначения тренером Спорт, 17:23
Клуб Слуцкого победил «Наньтун» и вернулся в лидеры чемпионата Китая Спорт, 16:53
Зеленский признал, что Украина устала от конфликта Политика, 16:47