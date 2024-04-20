Макрон встретился с экс-главредом «Новой газеты» Муратовым
Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с нобелевским лауреатом, бывшим главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым (внесен в российский реестр иноагентов).
«Франция всегда будет рядом с защитниками свободы, свободной, плюралистической и независимой информации», — написал Макрон в X.
В его офисе уточнили, что встреча состоялась 19 апреля в Елисейском дворце (резиденция французского президента в Париже).
«Глава государства высоко оценил приверженность Дмитрия Муратова свободе выражения мнений. <...> Президент республики и Муратов также обсудили гуманитарные вопросы и судьбу правозащитников», — говорится в сообщении Елисейского дворца.
Муратов получил Нобелевскую премию мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира» в 2021 году. Тогда президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, заявил, что Муратов не будет объявлен иностранным агентом, если «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого».
1 сентября прошлого года Минюст внес Муратова в реестр иноагентов, посчитав, что журналист «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» страны.
В ноябре того же года суд отказался признать незаконным включение Муратова в список иноагентов. И журналист, и его защита заявляли, что не понятно, на чем именно основано это решение.
В том же месяце Муратов ушел с поста главного редактора «Новой», его место занял бывший заместитель главреда, шеф-редактор Сергей Соколов. В феврале его задержали и составили протокол по административной статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). «Новая газета» писала, что Соколова в отдел полиции доставили сотрудники центра «Э» и что дело связано с одной из публикаций газеты.
«Новую» лишили лицензии осенью 2022 года, тогда же регистрацию отозвали у сайта издания. До этого издание приостановило выпуск печатной версии после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. После начала военных действий в феврале 2022 года часть журналистов уехали из страны, они основали издание «Новая Газета. Европа», которую в России признали нежелательной организацией.
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