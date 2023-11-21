Муратов объяснил суд с Минюстом словами Толстого о мракобесах

Нобелевский лауреат обратился в суд, чтобы оспорить признание иноагентом. Представитель Минюста объяснил, что Муратов давал интервью иностранным структурам из «недружественных государств»

Дмитрий Муратов (на переднем плане) (Фото: Мария Лисицына / РБК)

В Замоскворецком суде началось рассмотрение иска нобелевского лауреата, бывшего главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова к Минюсту о незаконности его признания иноагентом, передает корреспондент РБК.

«Я считаю, что каждый из нас должен оказывать сопротивление произволу и мракобесию», — заявил на заседании Муратов. «Оказывать это сопротивление на каждом шагу. Потому что если ты не идешь в суд, когда государство конфискует твои права, то ты выражаешь согласие с этой принудительной конфискацией. У тебя угоняют работу, достоинство, свободу, а ты что, даже заявление о возвращении своих прав не пишешь? Я, конечно, дурак, но я верю, что шанс у нас есть. Потому что еще любимый мной Лев Николаевич Толстой верно заметил: мракобесие ужасно, но мракобесы смешны», — сказал он.

«Так в чем меня все-таки обвиняют? В моей работе в газете, в фонде, в качестве волонтера? Это все, все ваши обвинения, конечно, годятся для пафосного некролога. Но на самом деле вы просто перечисляете события моей и редакции жизни и эти события криминализуете», — заявил Муратов.

Журналист получил статус иноагента 1 сентября. Муратов, как заявил Минюст, «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» страны.

Три дня спустя он покинул пост главреда «Новой» (газету за год до этого лишили лицензии) на время судебной тяжбы с Минюстом из-за иноагентства. В ноябре главредом издания избрали заместителя Муратова — Сергея Соколова.

Адвокат Муратова Виталий Исаков заявил в суде, что признание гражданина иноагентом «не может быть основано на субъективном усмотрении должностных лиц» Минюста, должны быть предоставлены «доказательства по каждому факту иностранного влияния».

«У нас возникают вопросы, по которым мы бы хотели, чтобы Минюст предоставил доказательства. Какой иностранный источник, какое влияние оказывал. <…> В чем выражалось такое влияние, почему оно было именно иностранным», — сказал юрист.

«Новая» приводит слова представителя Минюста на суде Станислава Воробьева о том, что Муратов давал интервью «иностранным структурам», которые «расположены на территории государств, совершивших в отношении России недружественные действия, что исключает распространение истцом материалов и мнений об РФ в положительном или нейтральном свете». В числе таких стран были названы Великобритания и Латвия.