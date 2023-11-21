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Политика ,  
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Суд отказал Муратову в исключении из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд отказал Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов
Дмитрий Муратов (слева)
Дмитрий Муратов (слева) (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Замоскворецкий суд отказал нобелевскому лауреату, бывшему главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову в просьбе признать незаконным его включение в реестр иностранных агентов, передает корреспондент РБК.

«Так в чем меня все-таки обвиняют? В моей работе в газете, в фонде, в качестве волонтера? Это все, все ваши обвинения, конечно, годятся для пафосного некролога», — заявил Муратов на судебном заседании.

Минюст признал журналиста иноагентом 1 сентября 2023 года. Ведомство сочло, что Муратов участвовал «в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также использовал иностранные площадки для «распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» России.

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Адвокат Муратова Виталий Исаков на суде подчеркнул, что признание иноагентом «не может быть основано на субъективном усмотрении должностных лиц» Минюста, и попросил предоставить доказательства. «Какой иностранный источник, какое влияние оказывал. <…> В чем выражалось такое влияние, почему оно было именно иностранным», — спросил юрист.

Представитель Минюста Станислав Воробьев на заседании объяснил, что Муратов давал интервью «иностранным структурам», которые находятся на территории стран, совершивших против России недружественные действия. Среди таких стран он назвал Великобританию и Латвию.

Объясняя, почему он решил оспорить решение о присвоении ему статуса иноагента, Муратов заявил о важности «оказывать сопротивление произволу и мракобесию».

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«Если ты не идешь в суд, когда государство конфискует твои права, то ты выражаешь согласие с этой принудительной конфискацией. У тебя угоняют работу, достоинство, свободу, а ты что, даже заявление о возвращении своих прав не пишешь? Я, конечно, дурак, но я верю, что шанс у нас есть», — пояснил журналист.

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Теги
Дмитрий Муратов «Новая газета» иноагент Минюст суд

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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