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Военная операция на Украине ,  
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Орбан заявил об «одном шаге» до отправки на Украину войск Запада

Орбан: мы находимся в одном шаге от отправки военных Запада на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Руководство ЕС угрожает «свободной и мирной» Европе, а Венгрия — единственная страна НАТО, «выступившая за мир», так как отказалась поставлять Украине оружие и обучать ее военных, заявил Виктор Орбан
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters)

В Европе существует «провоенное большинство», европейские лидеры оказались втянуты в военные действия, поставляя вооружение Украине и вводя санкции против России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, представляя предвыборный манифест правящей коалиции «Фидес» — ХДНП (Христианско-демократическая народная партия).

«Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил солдат на Украину, Брюссель играет с огнем, то, что он делает, является искушением для Бога», — сказал он, отметив, что мировые войны изначально не назывались мировыми войнами (цитата по Magyar Hang).

Орбан подчеркнул, что Венгрия не собирается вступать в конфликт на чьей-либо стороне, пока у власти в стране находится «Фидес». По его словам, Брюссель угрожает «свободной и мирной» Европе, поэтому европейскому руководству следует отправиться в отставку.

«Мы должны занять Брюссель и взять дело в свои руки; если мы этого не сделаем, то заплатим высокую цену за некомпетентность и беспомощность брюссельских лидеров», — утверждает венгерский премьер. Речь идет о выборах в Европарламент, которые пройдут 9 июня. У Венгрии в ЕП будет 21 представитель (всего — 720).

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Виктор Орбан

В похожем ключе выступил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, по словам которого, власти «смогли удержать Венгрию от вступления в войну, несмотря на всевозможное давление, угрозы и шантаж» (цитата по Telex). Сийярто считает, что Венгрия — член НАТО, «который в одиночку выступил за мир», поскольку не поставлял оружие, «приведшее к большим жертвам», и не участвовал в подготовке украинских военных.

Орбан ранее говорил, что европейские страны ведут собственную войну против России, поддерживая Украину и вводя санкции. Венгерский премьер считает, что политика Брюсселя не отвечает интересам европейцев, и призывает к переменам в руководстве ЕС. В частности, Орбан критикует политику в области миграции, а миграционный пакт ЕС называет «еще одним гвоздем в крышку гроба Европейского союза».

Власти России выступают против поставок оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные действия только затягивают конфликт. Что касается возможного появления военных стран НАТО на Украине (тема вновь начала обсуждаться после того, как такую вероятность допустил президент Франции Эмманюэль Макрон), в Кремле предупреждают, что конфликт альянса с Россией в этом случае неизбежен.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Виктор Орбан Венгрия Евросоюз Украина
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