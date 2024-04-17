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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ предупредили о крахе удерживаемого Украиной фронта

Politico: удерживаемый ВСУ фронт может рухнуть уже летом
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам украинских офицеров, удерживаемый ими фронт может рухнуть летом. Главком ВСУ говорил об обострении обстановки из-за наступления России, российское Минобороны отмечало, что Киев пытается не допустить развала обороны
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Фронт, который удерживают украинские силы в зоне военной операции, может рухнуть уже летом 2024 года, сказали Politico высокопоставленные украинские офицеры.

Причиной, по словам собеседников газеты, может стать наступление превосходящих российских сил. Ситуация осложняется недостатком снабжения, что подрывает дух украинских военнослужащих, сообщили источники.

Офицеры вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с газетой признали неизбежность новых территориальных потерь предстоящим летом.

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил Politico, что власти осведомлены о ситуации на фронте. «Мы знаем, что люди жалуются, и мы слышим это от губернаторов регионов и от самих людей», — сказал он.

Главком ВСУ заявил об обострении ситуации на фронте
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Активность российских войск к лету предположительно достигнет пика, но украинская армия и сейчас с трудом оказывает сопротивление из-за усталости, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Линию фронта удерживают разнородные разрозненные подразделения, с обороной с трудом справляются и украинские силы ПВО, утверждает газета.

«Нам не хватает всего», — сказал WSJ командир роты ВСУ, действующей в районе Часова Яра (ДНР). Другой офицер, командующий подразделением операторов беспилотников в районе Авдеевки, заявил, что украинские силы действуют эффективно и «технологично», однако признал территориальные и людские потери Киева.

О риске развала фронта ВСУ Politico писала в начале апреля. Это отметили высокопоставленные украинские военные, служившие под командованием отправленного в отставку в феврале главкома ВСУ Валерия Залужного. Они допустили, что летом российские войска смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках».

«Украине сейчас ничего не поможет, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать <...> большую численность войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас этих технологий нет, их нет и на Западе в достаточном количестве», — сказал тогда Politico высокопоставленный офицер. По его словам, только упорство и стойкость украинских военных, а также ошибки противника могут изменить ситуацию, но ВСУ не полагаются на это как на стратегию.

В марте президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что без помощи США украинские войска начнут отступать «маленькими шажками». Киеву нужно сохранить фронт стабильным, чтобы попытаться провести новое контрнаступление в этом году, в противном случае наступление может начать Россия, отмечал он.

Главком ВСУ Александр Сырский 13 апреля заявил об обострении ситуации на восточном фронте из-за активизации наступления сил России. По мнению главы российского Минобороны Сергея Шойгу, Киев пытается предотвратить развал фронта после провала летнего контрнаступления.

В ВСУ предупредили о крахе удерживаемого Украиной фронта
В ВСУ предупредили о крахе удерживаемого Украиной фронта

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина ВСУ наступление Военная операция на Украине
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