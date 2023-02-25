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Под санкции Евросоюза попала почти половина экспорта в Россию

Еврокомиссия: почти половина экспорта Евросоюза в Россию попала под санкции
Фото: C. Kaiser / imago-images.de / Global Look Press
Фото: C. Kaiser / imago-images.de / Global Look Press

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против почти половины (49%) экспорта ЕС в Россию (по состоянию на 2021 год) с учетом десятого пакета санкций, сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Эти новые запреты и ограничения охватывают экспорт ЕС на сумму €11,4 млрд (данные на 2021 год). Они дополняют запрет на экспорт на сумму €32,5 млрд, попавший под санкции в предыдущих пакетах», — говорится в сообщении.

Евросоюз три дня подряд не мог достичь договоренностей по десятому раунду санкций против России к годовщине начала военной операции на Украине. 25 февраля страны Евросоюза все-таки согласовали его.

Так, в рамках десятого пакета санкций против России ЕС ввел ограничения против 96 организаций, запретил вещание в ЕС арабской службы RT и радио Sputnik, а также расширил списки товаров, запрещенных к экспорту из России, в том числе битума и каучука.

Теги
Евросоюз Еврокомиссия санкции экспорт
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