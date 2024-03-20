Валентин Демидов: в Белгороде повреждено более 900 квартир и домов

Мэр Белгорода сообщил о повреждении более 900 квартир и частных домов

Мэр Белгорода сообщил о повреждении более 900 квартир и частных домов в течение этой и прошлой недели. От обстрелов пострадало преимущественно остекление окон и балконов

Фото: vvgladkov / Telegram

Всего в течение прошлой и этой недели в Белгороде было повреждено более 900 квартир и частных домов, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем телеграм-канале. По его данным, преимущественно пострадало остекление окон и балконов.

Демидов заявил, что в большинстве пострадавших квартир и домов уже сделаны замеры и составлены дефектные акты. «В первую очередь стоит задача закрыть тепловой контур поврежденных жилых объектов: до конца недели завершить работы по остеклению», — уточнил городской глава.

Дефектный акт — документ, подтверждающий необходимость ремонта объекта. Он содержит перечень необходимых работ, удостоверенный членами квалифицированной комиссии. Комиссию назначает руководство организации, которая проводит инвентаризационную проверку своего имущества.

Демидов сообщил, что мэрия привлекла десять основных подрядчиков, которые отвечают за свои секторы Белгорода.

«Заказы производителям окон переданы. Где остекление уже восстановлено, проводится внутренняя отделка. В поврежденных многоэтажных домах, куда были прямые попадания, специалисты восстанавливают разрушенные конструкции», — пояснил он.

Мэр также сделал замечания подрядчикам — на нескольких объектах не был убран весь мусор — и поручил вести работы оперативнее.

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Белгородская область и Белгород попадают под атаки ВСУ с 2022 года. В последнее время их число увеличилось, в регионе часто звучат сигналы ракетной опасности. Губернатор области Вячеслав Гладков вчера объявил об эвакуации около 9 тыс. детей в другие регионы из-за обстрелов.

Власти также решили, что школьники в приграничных районах Белгородской области, в Белгороде и Яковлевском городском округе до конца недели должны будут уйти на досрочные каникулы.

Также не будут работать кружки и секции, в колледжах и вузах студенты перейдут на дистанционное обучение, а преподаватели будут вести занятия из дома. До 1 мая коммунальщики не будут проверять счетчики в Белгородском районе.

На фоне увеличения числа обстрелов банк ВТБ рекомендовал клиентам не посещать отделения и пользоваться онлайн-приложениями, а сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» временно закрыла свои объекты в региональном центре.

Сегодня в результате воздушной атаки ВСУ погиб мужчина. Еще двое пострадали: девушка получила черепно-мозговую травму, а мужчина — осколочные ранения правой руки. Утром 17 марта в результате удара по Белгороду погибла 16-летняя девушка.