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Генштаб Франции заявил о подотовке к «трудным боям»

Генерал Шилль: генштаб Франции подготовится к самым трудным боям
Генштаб Франции описал стратегию фразой «хочешь мира, готовься к войне». Генерал Шилль отметил, что иллюзии о продвинутых конфликтах будущего рассеялись: высокие технологии и дорогие ракеты сочетаются с рукопашным боем в окопах
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Франция не застрахована от напряженности, проявляющейся во всем мире, республика имеет обязательства перед странами, которые подвергаются серьезным угрозам, заявил начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль в колонке для Le Monde.

«Чтобы защититься от нападений и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным боям, заявляет о себе и демонстрирует это — si vispacem, para bellum («хочешь мира, готовься к войне»)», — написал Шилль.

Генерал Шилль участвовал в операциях «Эпервье» в Чаде, «Орикс» в Сомали, «Единорог» в Кот-д'Ивуаре, а также в бывшей Югославии в Сараево. Он офицер Почетного легиона, кавалер Национального ордена «За заслуги», кавалер Креста военной доблести с двумя наградами.

Макрон не исключил проведение наземной операции против российских войск
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Фото: Chris McGrath / Getty Images

Генерал коротко проанализировал тенденции в мире и военном деле. По его мнению, международные правила ослабли, вооруженное насилие расширилось, а фантазии о современных боях, ведущихся полностью дистанционно благодаря развитию технологий, полностью рассеялись. Новые формы ведения войны добавляются к старым, не заменяя их: радиоэлектронная борьба не вытеснила рукопашный бой в окопах, артиллерийские дуэли соседствуют с кибератаками, информационные манипуляции сочетаются с городскими боями за каждый дом, а дорогие ракеты применяются наравне с дешевыми беспилотниками.

Нынешние конфликты заставляют пересмотреть понятие «объем силы», ведь время, когда ход истории можно было изменить с помощью трехсот солдат, прошло, указал генерал. Шилль считает, что больше нет «маленьких войн», поскольку передовые технологии доступны многим, например, поддерживаемые Ираном хуситы нарушают свободное судоходство в Красном море с помощью высокотехнологичных противокорабельных ракет.

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Французский президент Эмманюэль Макрон в феврале не исключил отправку западного контингента на Украину, а в марте допустил, что армия республики может провести наземную операцию против российских сил, если потребуется. «Наша обязанность — подготовиться ко всем сценариям. Было бы ошибкой, ошибкой не делать этого», — пояснил он. Макрон вместе с тем отметил: «Нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия».

Как выяснила Le Monde ранее, на закрытом мероприятии в феврале Макрон сказал: «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу». По данным газеты, Париж разрабатывал план с отправкой французских военных в Одессу с прошлого лета.

Российские власти отслеживают заявления президента Франции о конфликте на Украине, сообщали в Кремле. «То, что Россия противник для Франции, — да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине, она косвенно принимает участие в этой войне», — сказал представитель президента Дмитрий Песков. Посольство России увидело в словах Макрона призывы к третьей мировой войне.

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