Париж счел слова Нарышкина о войсках Франции на Украине «дезинформацией»

Нарышкин заявил о подготовке Францией 2 тыс. военнослужащих для отправки на Украину, однако Минобороны республики его слова опровергло и призвало к предельной бдительности

Фото: Philipp Guelland / Getty Images

Заявления главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о подготовке Францией военного контингента для отправки на Украину не соответствуют действительности, заявило французское Минобороны в X.

«Данные <...> являются еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации. Мы призываем к максимальной бдительности», — сказано в сообщении.

Нарышкин выступил со своим заявлением ранее днем 18 марта. По его словам, у разведки есть информация, что первоначально Париж планирует отправить на Украину около 2 тыс. человек. В то же время, утверждает он, Франция опасается, что настолько крупный контингент не получится перебросить и разместить скрытно. «Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак», — предупредил он.

По данным Нарышкина, французские военные негласно уже дислоцированы на Украине, есть погибшие и раненные. Неофициально Париж признает наличие погибших, с таким уровнем потерь французская армия не сталкивалась со времен Алжирской войны, утверждал он. По версии главы СВР, правительство республики считает количество погибших французских служащих «превысившим психологически значимый порог» и сейчас поставлен вопрос о секретном захоронении погибших и лечении раненых, чтобы не спровоцировать протесты.

Дискуссия об отправке западных войск на Украину началась после того, как президент Эмманюэль Макрон не исключил такого развития событий, обсуждение усилилось после его слов, что Париж может провести и наземную операцию, если того будет требовать ситуация. «Мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», — подчеркивал он при этом.

«Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий», — предупреждал президент Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков назвал планы собрать коалицию стран, готовых к отправке войск на Украину, «опасной линией».

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По информации Le Monde, французские власти с прошлого лета изучали возможность отправки военных в Одессу. «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», — сказал Макрон в конце февраля, рассказали источники издания.