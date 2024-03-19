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Военная операция на Украине ,  
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Париж счел слова Нарышкина о войсках Франции на Украине «дезинформацией»

Минобороны Франции: слова Нарышкина о планах отправки войск — дезинформация
Сюжет
Военная операция на Украине
Нарышкин заявил о подготовке Францией 2 тыс. военнослужащих для отправки на Украину, однако Минобороны республики его слова опровергло и призвало к предельной бдительности
Фото: Philipp Guelland / Getty Images
Фото: Philipp Guelland / Getty Images

Заявления главы российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о подготовке Францией военного контингента для отправки на Украину не соответствуют действительности, заявило французское Минобороны в X.

«Данные <...> являются еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации. Мы призываем к максимальной бдительности», — сказано в сообщении.

Нарышкин выступил со своим заявлением ранее днем 18 марта. По его словам, у разведки есть информация, что первоначально Париж планирует отправить на Украину около 2 тыс. человек. В то же время, утверждает он, Франция опасается, что настолько крупный контингент не получится перебросить и разместить скрытно. «Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак», — предупредил он.

По данным Нарышкина, французские военные негласно уже дислоцированы на Украине, есть погибшие и раненные. Неофициально Париж признает наличие погибших, с таким уровнем потерь французская армия не сталкивалась со времен Алжирской войны, утверждал он. По версии главы СВР, правительство республики считает количество погибших французских служащих «превысившим психологически значимый порог» и сейчас поставлен вопрос о секретном захоронении погибших и лечении раненых, чтобы не спровоцировать протесты.

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Дискуссия об отправке западных войск на Украину началась после того, как президент Эмманюэль Макрон не исключил такого развития событий, обсуждение усилилось после его слов, что Париж может провести и наземную операцию, если того будет требовать ситуация. «Мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», — подчеркивал он при этом.

«Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий», — предупреждал президент Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков назвал планы собрать коалицию стран, готовых к отправке войск на Украину, «опасной линией».

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По информации Le Monde, французские власти с прошлого лета изучали возможность отправки военных в Одессу. «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», — сказал Макрон в конце февраля, рассказали источники издания.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Нарышкин Минобороны Франции Франция
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