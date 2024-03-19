 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Нарышкин обвинил Францию в подготовке отправки войск на Украину

Глава СВР Нарышкин: Франция готовит 2 тыс. военных к отправке на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Служба внешней разведки России располагает информацией, что Франция готовит военный контингент к отправке на Украину, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.

«На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Нарышкина, в случае отправки контингента, он станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил. «Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак», — сказал он.

Макрон не исключил проведение наземной операции против российских войск
Политика
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Французский президент Эмманюэль Макрон в феврале не исключил отправку западного контингента на Украину, а в марте допустил, что французская армия может провести наземную операцию против российских сил, если потребуется.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — говорил Макрон.

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Роль cookies от Google переоценена. Какие технологии уже есть на замену
По каким фразам в письме клиент поймет, что он вам безразличен
Как эйчары бездумно используют теорию поколений и к чему это приводит
Как стать спикером и продвигать бизнес, выступая на деловых мероприятиях

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Франция Сергей Нарышкин СВР
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 16:40
МИД рекомендовал Лондону разобраться с кризисом в Великобритании Политика, 18:17
MicroStrategy завладела 1% всех добытых биткоинов Крипто, 18:11
Роль cookies от Google переоценена. Какие технологии уже есть на замену Pro, 18:09
Prodamus запустил TeleBoss, сервис видеосвязи для онлайн-образования Пресс-релиз, 18:01
Нарышкин обвинил Францию в подготовке отправки войск на Украину Политика, 17:58
Полиция назвала самоубийство предполагаемой причиной смерти Кольцова Спорт, 17:57
Дума утвердила порядок освобождения осужденных контрактников от наказания Политика, 17:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Жену и брата экс-главы Севастополя обвинили в нарушении санкций Политика, 17:53
В зоопарке Белгорода при обстреле погибла ручная кенгуру Гранди Общество, 17:51
В Сумской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 17:45
В Китае сообщили об испытаниях ядерного двигателя для полетов на Марс Технологии и медиа, 17:41
Король Малайзии осудил сеть мини-маркетов за название носков Общество, 17:34
Путин подписал указ о передаче Махачкалинского порта новой компании Бизнес, 17:33
Какую новую помощь Киеву обсудили участники встречи в формате «Рамштайн» Политика, 17:32