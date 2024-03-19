Нарышкин обвинил Францию в подготовке отправки войск на Украину
Служба внешней разведки России располагает информацией, что Франция готовит военный контингент к отправке на Украину, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.
«На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Нарышкина, в случае отправки контингента, он станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил. «Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак», — сказал он.
Французский президент Эмманюэль Макрон в феврале не исключил отправку западного контингента на Украину, а в марте допустил, что французская армия может провести наземную операцию против российских сил, если потребуется.
«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — говорил Макрон.
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